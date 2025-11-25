Aprocom se arroga la "legitimidad" para negociar el convenio del comercio de Sevilla tras la desconvocatoria de huelga

Archivo - Tiendas y bares del centro de Sevilla. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) ha indicado este martes que ha sido reconocida por las organizaciones empresariales del sector del comercio como la patronal con la "legitimidad empresarial" para negociar un nuevo convenio colectivo.

Según un comunicado remitido por la entidad, esta "legitimidad" ha sido reconocida tras el acto de conciliación-mediación celebrado este lunes en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla). El procedimiento finalizó con el desbloqueo de las negociaciones del convenio colectivo de comercio de Sevilla y Provincia, y la consiguiente suspensión de la huelga prevista para el 28 de noviembre de los 60.000 trabajadores del sector.

En esta línea, Aprocom ha indicado que es "la única entidad que cumple los requisitos de representatividad establecidos en el Estatuto de los Trabajadores". Además, ha asegurado que tiene "la suficiente representatividad" para "defender los intereses de su colectivo".

Asimismo, ha remarcado su papel para que el nuevo convenio colectivo del sector del comercio en la provincia "tenga validez normativa y eficacia general". En este punto, ha indicado la conformación de una comisión negociadora del convenio y la apertura del proceso negociador "de forma activa".

Según informaron los sindicatos, en la reunión del Sercla de este lunes se fijó que será la mesa negociadora "quien lleve las propuestas al convenio, sin presiones previas ni chantajes". El calendario de negociación dará comienzo el próximo 5 de diciembre, abordando el bloque económico.