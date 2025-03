Arcángel, Farruquito o Remedios Malvárez entre los invitados al ciclo 'Amalgama' de la Bienal de Flamenco en Sevilla

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado que la Real Fábrica de Artillería acogerá el ciclo Amalgama de la Bienal de Flamenco. Desde el 1 de abril y hasta el 20 de noviembre de 2025 se desarrollarán encuentros artísticos entre generaciones en el que el flamenco como arte genuino se abordará desde diferentes ópticas. Cantaores, bailaores, guitarristas, fotógrafos, cineastas, escritores, pintores, dibujantes, comunicadores y periodistas dialogarán entre sí.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha declarado que "resulta interesante inaugurar nuevos espacios para la transmisión oral. En esta línea nace el ciclo Amalgama, que trata de aunar a distintas generaciones de artistas. En cada uno de estos encuentros, planteados como conversaciones con público, participará un artista veterano junto a otro de menor edad, ambos conducidos por un periodista".

Asimismo, Angie Moreno ha señalado que "este ciclo de charlas reunirá a figuras destacadas del mundo del flamenco, tanto artistas consagrados como jóvenes, junto a periodistas especializados en la materia". El objetivo es "crear un espacio de diálogo abierto y constructivo donde se exploren las múltiples facetas del flamenco, desde sus raíces más profundas hasta su proyección en el siglo XXI pasando por las vivencias más personales y únicas", ha destacado.

En este contexto, los encuentros generacionales se erigen como una oportunidad para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas. Los artistas, desde su experiencia y conocimiento, compartirán sus vivencias, reflexiones y perspectivas sobre el flamenco, mientras que los periodistas, desde su labor de investigación y difusión, aportarán su visión crítica y analítica", ha abundado Moreno.

De igual manera, la edil de Cultura ha declarado que "las charlas serán un espacio para la reflexión y el debate en torno a temas como la evolución del flamenco a lo largo del tiempo, los desafíos que enfrenta en la actualidad, su papel en la sociedad y su futuro. Se abordarán cuestiones como la creación y la innovación en el flamenco, la relación entre tradición y vanguardia, el papel de los medios de comunicación en la difusión del flamenco, y la importancia de transmitir este arte a las nuevas generaciones".

Por otro lado, el director de La Bienal de Flamenco, Luis Ybarra ha señalado que "no solo será una oportunidad para aprender y profundizar, sino también para establecer conexiones y crear sinergias entre los diferentes actores del mundo flamenco; artistas, periodistas y público en general, que podrán compartir experiencias, inquietudes y proyectos, enriqueciendo así el debate y contribuyendo a su promoción y difusión".

En definitiva, los encuentros generacionales representan "una apuesta por el futuro de este arte, un espacio donde se construye el legado que será transmitido a las nuevas generaciones. Un legado que seguirá vivo gracias al compromiso y la pasión de artistas, periodistas y aficionados que comparten la misma devoción por este Arte Universal", ha concluido Ybarra.

LA PROGRAMACIÓN DE AMALGAMA

Contará con dos encuentros al mes. En una primera fase, la que comprende los meses de abril a junio; y en una segunda, la de septiembre a noviembre de 2025.

De esta forma, comenzarán los encuentros el 1 de abril con los cantaores Carmen Linares y Arcángel y el periodista de La Sexta Televisión, José Yélamo, para hablar con 'Raíces y alas: el cante'. Seguirán el 23 de abril las bailaoras Pepa Montes y Ana Morales junto con la periodista Marta Carrasco y la 'Palabra de bailaoras'.

El mes de mayo contará el día 14 de mayo con otros dos cantaores; en esta ocasión, Manuel de Paula y José Valencia y con la periodista Tere Peña bajo el sugerente título de 'El cante según Lebrija'. El 28 de mayo los artistas plásticos multidisciplinares Nazario Luque y Patricio Hidalgo junto a la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, pasarán la velada con "Música entre trazos y viñetas".

La primera fase de Amalgama finalizará el mes de junio, primero con la cita programada el día 11 de junio, con los bailaores Carrete de Málaga y Farruquito y el periodista y escritor Julio Muñoz con 'La gracia y el baile'; y el 25 de junio, las cantaoras Aurora Vargas y La Tremendita al lado del periodista de Flamenco Radio de Canal Sur, Manuel Curao, pasearán entre las 'Dos orillas del cante'.

Tras el periodo vacacional, se remontará el 10 de septiembre con el fotógrafo Pepe Lamarca, la cineasta Remedios Malvárez y el periodista y profesor de la Universidad Loyola, Fernando Iwasaki. El 17 de septiembre la cita será con la bailaora Manuela Carrasco y su hija Manuela Amador. Ambas se sentarán al lado del periodista y crítico de flamenco de El Mundo, Manuel Martín Martín; y el 24 de septiembre, las bailaoras Merche Esmeralda y Leonor Leal con el presentador y periodista de Canal Sur Televisión Leo Sardiña dialogarán con 'Lenguajes de la danza flamenca'.

El mes de octubre se iniciará el día 8 de octubre con otras dos bailaoras, por un lado, Blanca del Rey y por otro, Patricia Guerrero. Conducirá el encuentro la periodista de Radio Nacional de España, Olga Baeza sobre las tablas de 'Teatros y tablaos'. El 22 de octubre, los guitarristas Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado compartirán la tarde con el periodista y director de ABC, Alberto García Reyes, para hablar de 'La guitarra'. El mes de noviembre, de manera excepcional, acogerá dos diferentes. La primera de ellas tendrá lugar el día 19 de noviembre, los cantaores José de la Tomasa y Manuel de la Tomasa junto al bailaor Andrés Marín serán conducidos por el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, para pasear por 'La Alameda'.

EL ESPECTÁCULO DE LEONOR LEAL COMO BROCHE FINAL

Para terminar Amalgama se contará el día 20 de noviembre con el espectáculo de Leonor Leal llamado 'De voz, un cuerpo', que nace a partir de una investigación y diálogo con bailaoras de flamenco que ya están retiradas. "Todo empezó en 2019, comenta Leonor, cuando a raíz del trabajo para 'El lenguaje de las líneas', me di cuenta de que había muy pocos textos escritos por bailaoras de flamenco y no me refiero a tratados de bailes ni tampoco a biografías. Me refiero a que hay pocos cuerpos que han publicado desde sus imágenes internas, desde sus notaciones personales que le ayudaron a bailar mejor".

Es así como "siento la necesidad de reflexionar de mi propia práctica para hacer algo con ello a nivel escénico, convirtiendo esas meditaciones en material de creación. Y no sólo las mías propias. También las de otras que bailaron antes y mucho más que yo". La bailaora lo define como un "diario personal", ha señalado la bailaora.

UN PODCAST SOBRE EL EN EL CICLO

La colaboración entre la Universidad Loyola y la Bienal de Flamenco consistirá en la grabación, montaje y edición de un videopodcast de cada una de las 12 conversaciones programadas en el marco de este proyecto. Estas tareas serán llevadas a cabo por el alumnado del Grado en Comunicación, en el contexto de su formación práctica.

De esta forma, los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas a un proyecto de gran relevancia, que no solo permitirá enriquecer su experiencia profesional, sino que también contribuirá a la difusión del patrimonio cultural ampliando su impacto tanto a nivel académico como social. Estos videopodcast se podrán visionar desde la página web de la Bienal de Flamenco (www.labienal.com) y a través de su canal en Youtube.