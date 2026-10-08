Arranca en Alcalá (Sevilla) la nueva convocatoria de los Premios al Mérito Académico Ciudad de Alcalá 2026/2027

Visita de la corporación del Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) al IES Cristóbal de Monroy - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Educación, Pablo Chain, y la delegada de Juventud, Paula Fuster, ha visitado el IES Cristóbal de Monroy, donde ha sido recibida por la nueva directora de centro, Carmen Prados. Ello, en aras de mantener una reunión para informar a los jóvenes del la nueva convocatoria de los Premios al Mérito Académico Ciudad de Alcalá 2026/2027, cuyo plazo de solicitud se ha abierto hoy hasta el jueves 29 de octubre.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, estos premios se otorgarán a estudiantes locales que inician estudios superiores hasta 161 premios individuales con un montante de 80.900 euros.

"Estos premios son una muestra de la apuesta municipal por la educación de calidad basada en la igualdad de oportunidades, trabajando en el modelo de sociedad que queremos, en la difusión de valores sociales positivos y responsables", ha destacado.

La novedad de este año será que esta edición incluirá diez premios exclusivamente para los mejores expedientes académicos con el objetivo de dar relieve su esfuerzo.

Por su parte, el delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha agradecido la participación y disposición continua de los centros de secundaria de la ciudad.

Paralelamente ha recalcado que "el gobierno local sigue comprometido con la Educación y los jóvenes, haciendo un esfuerzo por incentivar a los estudiantes y fomentar la excelencia y la empleabilidad".

Los premios en esta edición están organizados en dos grupos, las personas que acceden por primera vez a Grado Universitario, y las que se inscriben en Ciclos Formativos de Grado Superior. Las cuantías oscilan entre los 150 y los 700 euros individuales.

Por un lado, se premiará a los estudiantes alcalareños que acceden por primera vez a estudios universitarios de Grado tanto a los estudiantes procedentes de bachillerato, como a los de Ciclos Formativos de Grado Superior, o a los procedentes de las pruebas de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años.

Por otro lado, la segunda línea de premios va dirigida al alumnado de la localidad matriculado en un Ciclo Formativo de Grado Superior, tanto en la propia ciudad como fuera de la misma.

La comisión de valoración está compuesta el representantes del Área Comunidad Educativa del Ayuntamiento y un miembro de cada instituto de secundaria de la ciudad.

La solicitud se podrá realizar en la sede electrónica del Ayuntamiento en el apartado de trámites destacados, o bien de forma presencial entregando toda la documentación en la Oficina de Atención al Ciudadano, situada en el edifico de Arca, en la calle Rafael Santos.