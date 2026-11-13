Arranca en Alcalá (Sevilla) la selección de adjudicatarios de las viviendas en alquiler asequible en cornisa del Zacatín

Programa Vive Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la empresa municipal Vive Alcalá, ha iniciado la convocatoria del proceso de selección de adjudicatarios de las 84 viviendas en régimen de alquiler asequible que promueve en la Cornisa del Zacatín, con una renta mensual de 350 euros.

Ello, tras la aprobación de la memoria presupuestaria correspondiente al ejercicio 2027, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

En la memoria presupuestaria 2027 aprobada por el Consejo de Administración de Vive Alcalá se contempla el desarrollo de las dos grandes promociones de vivienda asequible que actualmente impulsa la empresa municipal, tanto las 84 viviendas en alquiler de la Cornisa del Zacatín y las 107 viviendas en venta de la avenida Mar Mediterráneo.

La convocatoria tiene como fecha límite garantizada para presentar su solicitud el 31 de diciembre de este 2026. En este sentido, el único requisito es no ser propietario de vivienda y estar empadronado en Alcalá de Guadaíra.