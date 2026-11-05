Arranca en Alcalá (Sevilla) un servicio de mantenimiento y limpieza de espacios al aire libre y zonas ajardinadas

Fachada de CCC Sur - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que ha puesto en marcha un servicio de mantenimiento y limpieza de espacios al aire libre y zonas ajardinadas en torno a los edificios públicos que supone una mejora no sólo en la conservación de estas áreas, sino una garantía del cuidado de las mismas que en muchos casos son espacios de nueva creación, como centros cívicos, de amplio uso ciudadano.

Según ha indicado el Gobierno local en un comunicado, tanto por razones de higiene, como de estética y conservación para el uso ciudadano con comodidad y seguridad, se ha implementado este servicio.

Se trata de una iniciativa muy amplia pues acoge no sólo las inmediaciones de edificios nuevos, incluidos los accesos exteriores de los espacios de Participación Ciudadana, como el Centro Cívico Cultural Sur, o el reformado Distrito Este, sino también los propias instalaciones públicas, desde la rehabilitada Jefatura de la Policía Local, al Consistorio, La Procesadora, o el Centro de Emergencias.

Según el delegado de Hábitat y Equipamiento Municipales, David Delgado "con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza el mantenimiento de sus edificios y equipamientos públicos, apostando por una gestión más integral y continuada de sus espacios exteriores, la mejora de la imagen de las instalaciones municipales y el bienestar de los vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra".

El contrato permitirá atender de forma coordinada las necesidades de conservación de los numerosos espacios municipales. Entre las actuaciones previstas se encuentran los trabajos habituales de limpieza, barrido, recogida y retirada de residuos, así como el mantenimiento de jardines, zonas verdes, arbolado, arbustos, setos y praderas.

También se contemplan labores de poda, siega, desbroce, riego, abonado, tratamientos fitosanitarios y reposición de plantas y árboles, contribuyendo a mantener y mejorar el patrimonio vegetal de estas instalaciones.