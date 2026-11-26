Black Friday en la ROSS - ROSS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha anunciado el inicio de la campaña comercial del 'Black Friday' con una promoción especial en entradas para los programas de la temporada sinfónica y varias citas de los ciclos 'Feeling ROSS', con un 20% de descuento sobre el precio habitual.

La oferta estará activa desde el jueves 26 de noviembre a las 10,00 horas hasta el lunes 30 de noviembre a las 22,00 horas, mientras que la promoción será válida exclusivamente para compras realizadas a través de internet y permitirá acceder con descuento a distintos conciertos de la temporada 2026/27, según ha informado la organización.

La campaña incluye el ciclo sinfónico completo, desde el quinto programa, 'El Mesías', de Haendel, hasta el decimoquinto, 'De Viena a Sevilla', ambos en el Teatro de la Maestranza.

Además, el descuento se aplicará a algunos de los conciertos más especiales de la temporada como el Concierto de Navidad, en su sesión del 21 de diciembre a las 19,00 horas, y el Concierto de Año Nuevo, del 4 de enero a las 20,00 horas, ambos en el Teatro de la Maestranza.

La oferta también contempla el espectáculo Los Musicales, programado para el 5 de febrero a las 20,00 horas en FIBES; el concierto Reza Sevilla, en su sesión del viernes 5 de marzo en el mismo recinto, y la sesión del jueves 20 de mayo a las 20,00 horas de la Gala de Zarzuela, que se celebrará en el Teatro Lope de Vega.