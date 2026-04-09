Arrancan en Sevilla las jornadas sobre vértigo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe con más de 80 especialistas

V Jornadas Multidisciplinares sobre Actualización en Vértigo, organizadas por el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla ha anunciado este jueves la puesta en marcha de las V Jornadas Multidisciplinares sobre Actualización en Vértigo, organizadas por el servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Durante esta semana, reúnen a más de 80 especialistas en el abordaje de esta patología.

Según ha informado el centro en una nota, la innovación tecnológica avanza a través de "un paso decisivo en el ámbito sanitario" con la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) al diagnóstico y tratamiento del vértigo. El vértigo es un síntoma que se asocia a distintas patologías y que tiene "un impacto significativo en la vida de quien lo sufre, pudiendo llegar a ser incapacitante en los casos más severos".

El centro ha incidido en la "dificultad para diagnosticar sus causas y encontrar el tratamiento adecuado", lo que "supone un reto que se aborda en este evento con un enfoque práctico y multidisciplinar, dirigido a especialistas en Otorrinolaringología, Neurología, Urgencias, Medicina de Familia, Fisioterapia y Rehabilitación, entre otras disciplinas".

Durante dos días, expertos de distintos ámbitos procedentes de España y Portugal analizarán el vértigo desde diferentes perspectivas. En este contexto, desde el país vecino participan como ponentes los doctores Rosa Castillo y Rosmaninho Seabra, dos referentes en la materia.

En esta quinta edición, las jornadas exploran, entre otros aspectos, la aplicación de herramientas de inteligencia artificial al diagnóstico y tratamiento del vértigo. Asimismo, se priorizará la formación práctica, realizando distintos talleres especializados que incluyen actividades con realidad virtual y maniquíes.

"El vértigo supone un desafío clínico que no se puede afrontar desde una única especialidad, sino que exige una mirada integradora", ha explicado, en este sentido, Jaime Ruiz Clemente, jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y coordinador de estas jornadas.

Según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, el 80 por ciento de los españoles ha sufrido al menos un episodio una vez en su vida, siendo la tercera causa de consulta en Atención Primaria y en Otorrinolaringología.