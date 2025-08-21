Arroceros de Sevilla prevén alcanzar las 300.000 toneladas este año, un 50% más, por las "mejores condiciones"

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los arroceros de la provincia de Sevilla prevén alcanzar este año aproximadamente 300.000 toneladas --un 50% más con respecto al 2024-- una vez que, a finales de mayo, pudieron sembrar el 100% de sus tierras, en concreto, 36.500 hectáreas. En este sentido, su presidente, Mauricio Soler, ha anunciado que se empezará a recoger la campaña el 10 de octubre y, "si todo va bien y no llueve, terminarla a principios de noviembre".

Con respecto a las previsiones de este año, en declaraciones a Europa Press, Soler ha subrayado que son "mucho mejores", ya que "el río se está comportando muy bien y desde las juntas centrales de regantes se está manejando correctamente el agua que hay, además de estar muy serios con este tema".

El mandatario ha insistido en que el río "está y tiene mejores condiciones ya que hay más agua en los pantanos, con lo cual, hay más de un gramo por debajo de sal por litro con respecto al año pasado". Así, "se espera que la campaña sea mucho mejor", ha recalcado Soler.

De hecho, estas buenas previsiones se producen tras unos años difíciles, en los que en 2022 se sembró solo un 30%, al año siguiente no se pudo cultivar por la incompatibilidad de la dotación autorizada con lo sembrado y en 2024 se sembró en un 67% de la superficie total del terreno.

En contraposición, el principal portavoz de arroceros de Sevilla ha puntualizado que "ahora ha surgido el problema de la pudenta, un "ácido que pica el grano cuando está lechoso, cuando está llenando". De este modo, Soler ha asegurado que "se está intentando luchar contra él con las pocas armas que hay".

A la incertidumbre sobre si este problema afectará a la calidad del arroz, Soler ha vaticinado que "la calidad del arroz será estupenda, como todos los años". "Espero que podamos deshacernos de la pudenta, esa chinche que pica el arroz, para que no lo estropee", ha añadido el máximo representante de la Federación.

'EL ARROZ NECESITA CALOR, PERO NO EXTREMO'

Soler, ante la tónica de altas temperaturas durante estos meses estivales, ha recordado que "el arroz siempre necesita calor y sol, pero no en extremo, con lo cual nunca vienen bien", además de puntualizar que, "cuando peor viene", es en estas fechas "donde el arroz está llenándose y todavía está lechoso". Asimismo, ha agradecido que siga "este tiempo moderado mientras se está llenando el grano".

"Este año el arroz ha tenido un precio muy normal. Tenemos que tener en cuenta que los costes de producción son cada vez más elevados y necesitamos un precio mucho más justo por nuestro producto", ha concluido el presidente.