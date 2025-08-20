El artista sevillano Pedro Almeida recupera la memoria ferroviaria de Camas (Sevilla) en un proyecto de arte mural

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista sevillano Pedro Almeida ha participado en el proyecto de arte mural 'Plazes-24' con dos obras de gran formato situadas en la Rotonda Norte del municipio de Camas (Sevilla), que reivindican el pasado ferroviario de la localidad y "su importancia en la prosperidad de la provincia".'Plazes-24' es una iniciativa desarrollado por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, en colaboración con cuatro artistas y cuatro municipios sevillanos, y tiene como objetivo "acercar el arte a los espacios públicos y promover una ruta de arte mural en la provincia".

En una nota, la entidad provincial ha detallado que Almeida (Sevilla, 1993) ha creado dos murales figurativos situados uno frente al otro en una antigua zona de paso del ferrocarril. El autor ha explicado que "la propuesta de esta obra ha sido la de visualizar en ella la evolución del municipio de Camas. Aquí había una industria bastante potente y una red de ferrocarriles muy importante, que aportaba prosperidad a toda la provincia y convertía a Camas en un nudo de comunicaciones, crucial para el comercio. Eso se ha perdido. Había cosas hechas, que estaban bastante bien, que de repente se decidieron abandonar para hacer más carreteras y más coches".

Tal como ha asegurado Almeida, "los murales están situados en puntos por donde pasaban las vías del ferrocarril. Si te imaginas que ibas en el tren, hace como 50 años, pues podrías ver un muro a la izquierda y luego otro a la derecha, y todo sin bajarte del tren. Es interesante, porque creo que le confieren mucha fuerza al relato el que estén situados donde antiguamente pasaba el tren".

"Se puede ver una imagen de la Camas de hace cien años y, detrás de esa imagen, se pueden ver las ruedas de la máquina antigua. Y, en el otro muro, tenemos la imagen de unas ruedas actuales, de unas ruedas modernas de tren, y la imagen de la misma perspectiva, desde el mismo punto de vista, de cómo sería Camas pero en la actualidad", ha añadido.

El artista ha reivindicado este rescate de la memoria y del paisaje de Camas a través de su pintura, caracterizada por "un lenguaje muy figurativo, marcado por la austeridad cromática, que es también un homenaje al cine clásico".

En este sentido, ha revelado que le gusta "jugar con una estética muy aparente, con mucho detalle", al tiempo que ha destacado que "a la gente esto le llama la atención. Como es una pintura muy figurativa, donde hay imágenes que se reconocen, la gente se suele sentir cómoda". Por último, ha indicado que él pinta para que "la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Y luego, que cada persona saque las conclusiones que quiera".

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla (US), Almeida sustenta su obra en tres ejes conceptuales: identidad, memoria y paisaje. Su trayectoria incluye numerosas intervenciones murales en el ámbito andaluz, además de proyectos culturales con colectivos en riesgo de exclusión, especialmente jóvenes. El artista reivindica el rescate de la memoria y el paisaje a través de su pintura.