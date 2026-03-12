ARUS muestra el desarrollo del primer monoplaza impulsado por hidrógeno verde de España

Archivo - Monoplaza del equipo ARUS de la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

ARUS Andalucía Racing Team, el equipo de Formula Student de la Universidad de Sevilla (US), ha confirmado su presencia del 11 al 13 de marzo en la European Hydrogen Energy Conference 2026 (EHEC 2026), que tiene lugar en en el Palacio de Congresos y Exposiciones en Sevilla (Fibes).

Según ha indicado la US en una nota, el objetivo del equipo es "poder compartir e intercambiar conocimientos con las empresas y centros de investigación del sector, así como mostrar la evolución de sus últimas innovaciones, centradas en el desarrollo del primer monoplaza impulsado por hidrógeno verde en España".

La investigación sobre este monoplaza, llevada a cabo por la Universidad de Sevilla desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi), es "pionera en España".

Para ARUS, su participación en este foro europeo, organizado por la Asociación Española del Hidrógeno, es "una oportunidad única para mostrar sus avances, ya que el evento combina sesiones técnicas, exposiciones y espacios de networking dedicados a la investigación y desarrollo del hidrógeno".

"Este congreso se consolida como un punto de encuentro estratégico donde se abordan distintos temas como: la creación de clústeres de hidrógeno, plantas de producción estratégicas o la transformación de áreas industriales", ha señalado.

Además de empresas energéticas, EHEC 2026 congrega a representantes de la comunidad científica, cuyo trabajo principal se centra en la actualidad en la producción y almacenamiento de materiales asociados al hidrógeno.

ARUS es el equipo de Formula Student de la Universidad de Sevilla, formado por más de 100 estudiantes de distintos grados o másteres que trabajan en el diseño, fabricación y validación de un monoplaza de competición. "Es el primer equipo español y pionero de España en el desarrollo de un vehículo propulsado por hidrógeno verde".

A lo largo de su trayectoria, ARUS ha logrado consolidar varios hitos como ser el primer equipo andaluz con chasis monocasco y four wheel drive, así como la creación del primer coche autónomo en Andalucía. Además, destaca por su participación en competiciones de alto nivel por toda Europa y por establecer colaboraciones con empresas líderes en distintos sectores como Banco Santander o Endesa, entre otras.