Atrincherado un hombre en una vivienda tras matar a una mujer en La Campana (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

LA CAMPANA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 56 años permanece atrincherado en una vivienda tras matar con un arma blanca a una mujer de 47 años en la noche de este pasado sábado en la localidad sevillana de La Campana.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado difundido a los medios, los hechos se produjeron sobre las 22,40 horas de la noche en dicho municipio, cuando una mujer resultó gravemente herida tras recibir varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento sobre las 23,30 horas.

No obstante, el supuesto autor de los hechos, un varón de 56 años que, según las primeras informaciones del Instituto Armado, sería la actual pareja de la víctima, permanece atrincherado en un inmueble de este municipio.

Ante este contexto, la Guardia Civil mantiene desplegado en la zona un dispositivo operativo, efectivos especializados, y están llevando a cabo labores de mediación con el supuesto autor, con el objetivo de resolver la situación de forma segura y proceder a su detención.