Avanza la construcción de un nuevo depósito de agua para mejorar el abastecimiento en El Madroño (Sevilla)

EL MADROÑO (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El diputado de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha encabezado el Equipo Directivo y Técnico del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, que ha visitado junto al alcalde de El Madroño (Sevilla), Antonio López Rubiano, las obras que se están realizando para mejorar el abastecimiento de agua potable en las pedanías de su término municipal, El Álamo.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, La Diputación está financiando la construcción de un nuevo depósito en el Cerro de Los Tejones, en el Monte La Berrocosa, que contará con una capacidad de 450 metros cúbicos. En el lugar, se ubicará una nueva caseta de instalaciones para alojar los equipos de bombeo y cloración del agua. Las obras tienen un presupuesto de 465.423 euros.

El proyecto incluye la sustitución de 300 metros de la actual conducción por otra de polietileno, con calibre adecuado a las presiones de trabajo, así como las derivaciones del depósito El Cabezo y del rebombeo de Las Erillas. Asimismo, contempla mejoras en la estación de tratamiento de agua potable de El Madroño, mediante la pavimentación del recinto del depósito de agua tratada, así como la instalación de módulo solar fotovoltaico, con acumulador energético, en el depósito de Los Tejones.

Por su parte, Domínguez ha señalado que la "dispersión" de la población de El Madroño ha traído consigo "problemas con la potabilidad de las aguas destinadas al consumo de sus vecinos y vecinas". Un problema para el que la Diputación ha realizado diferentes actuaciones, "en colaboración con Aguas del Huesna":

En esta línea, Domínguez ha indicado que el municipio ha recibido algo más de 57.000 euros, para la adquisición de maquinaria de limpieza; casi 22.000 euros, para la instalación de puntos de recarga, y otros 57.000 euros para la renovación de su flota de vehículos. Unas colaboraciones que entra dentro del Programa Estratégico de Subvenciones del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación.