El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone a punto los colegios públicos de cara al nuevo curso escolar

Imagen de una fachada de un colegio escolar. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de las delegaciones de Educación y Hábitat Urbano ha desarrollado como cada año el plan de reformas, mejoras y mantenimiento de la red de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) con el objetivo de poner a punto los centros educativos de cara al inicio del nuevo curso escolar 2026-2027.

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante estos meses estivales se ha llevado a cabo un amplio programa de actuaciones que incluye trabajos de limpieza, pintura, mantenimiento, reparación y rehabilitación en distintos centros educativos de la ciudad.

Entre las principales actuaciones realizadas destaca la instalación de 37 equipos de aire acondicionado en los CEIP Blas Infante, Oromana, San Mateo, Poeta Rafael Alberti y Puerta de Alcalá, con una inversión cercana a los 15.000 euros, y que permitirá mejorar las condiciones de confort de las aulas.

En el CEIP Pedro Gutiérrez el Ayuntamiento ha intervenido con diversas obras de rehabilitación, desde actuaciones en cubiertas, pavimentos y revestimientos de las aulas de Infantil, además de la rehabilitación de la torre del patio y de distintos muros, con una inversión superior a los 98.000 euros.

Asimismo, en este centro se han construido nuevos aseos en el patio de Primaria con una superficie aproximada de 35 metros cuadrados, y se ha reparado la red de recogida de aguas pluviales del patio. Estas actuaciones han supuesto una inversión de más de 61.000 euros.

Por su parte, en el CEIP Manuel Alonso se ha llevado a cabo la colocación de césped artificial en el patio de Primaria, así como la reparación del muro, con una inversión superior a los 34.000 euros. Dentro de las actuaciones vinculadas a la mejora de las instalaciones educativas, también se ha realizado la adaptación y cesión de una nave industrial en el Polígono Cristalería para la realización de las prácticas correspondientes a los módulos formativos del IES Hienipa, con una inversión de más de 48.000 euros.

A estas intervenciones principales se suma un amplio programa de trabajos menores de mantenimiento y reparación desarrollado en los distintos centros educativos; actuaciones que han permitido atender necesidades relacionadas con cubiertas, fachadas, carpinterías, cerramientos, redes de saneamiento y abastecimiento, patios, elementos de protección, filtraciones, limpieza y mantenimiento de espacios exteriores, entre otras.

De esta forma, alumnado y comunidad educativa de Alcalá comenzarán el nuevo curso en unas instalaciones más adecuadas y seguras. Las clases comenzarán el 10 de septiembre para el alumnado de Infantil y Primaria y el 15 de septiembre para los estudiantes de ESO y Bachillerato.