El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) proyecta la recuperación del cauce del río Guadaíra a su paso por el casco urbano

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la puesta en marcha del proyecto para la recuperación y limpieza de las riberas y el cauce del río Guadaíra a su paso por el casco urbano de la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actuación se centrará en el tramo comprendido entre el molino de Las Aceñas y el de Pelay Correa, en ambos márgenes para la mejora de caminos, flora, bosque de galería y con "especial" incidencia en la calidad del agua.

En este sentido, la delegada municipal de Medio Ambiente, Luisa Campos, ha subrayado el "efecto positivo" que el proyecto tendrá en la protección del ecosistema del río Guadaíra, que destaca por su "creciente variedad de especies".

Los trabajos consistirán en la retirada de ramas de "gran" tamaño y árboles, eucaliptos y plátanos principalmente, caídos al cauce tras las lluvias de la pasada primavera. Con ello, se mejorará la seguridad para los usuarios del parque y, sobre todo, de quienes realizan paseos en kayak por el curso del río. Asimismo, se acometerá la limpieza de cunetas y de drenajes, y se arreglarán los taludes afectados por las "fuertes" precipitaciones.

El proyecto se dividirá en dos tramos, el primero desde el Molino de La Aceña hasta el puente de la A-392 y el segundo, desde el puente hasta el Molino de Pelay Correa. Para ello, el presupuesto total de la obra es de 292.000 euros, y tiene un plazo de ejecución de dos meses. Una vez completada la fase de licitación de obras y su adjudicación, se iniciarán los trabajos sobre el Guadaíra en su trama urbana.

De igual modo, Campos ha remarcado que la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad "sigue en el empeño de construir una Alcalá más verde, más sostenible y más preparada para los retos ambientales del presente y los que vengan en el futuro".

Finalmente, Campos ha añadido que el río Guadaíra "no sólo es parte del paisaje alcalareño, es consustancial a la identidad colectiva y su declaración como Monumento Natural en 2011 fue fruto de un esfuerzo colectivo por devolver la identidad al río. Cuidar el río es cuidar también de la vida que fluye a su alrededor, la de todos los alcalareños".