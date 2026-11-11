El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) reconoce la trayectoria de Paco Cárdenas con el Premio 'Hostelero de Honor'

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto a Paco Cárdenas, el conocido empresario de celebraciones Zambra, en la entrega del Premio 'Hostelero de Honor'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha destacado el ejemplo de vocación en la trayectoria de éxito profesional que supone en el mundo empresarial Paco Cárdenas, el conocido empresario de celebraciones Zambra, en la entrega del Premio 'Hostelero de Honor' que concede la Asociación de Hosteleros de Alcalá de Guadaíra y que se ha desarrollado con la colaboración municipal en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se ha llevado a cabo "un emotivo acto" en el que estaban presentes junto a los miembros de la Asociación, la Federación de Industriales y Comerciantes, y diversos sectores empresariales y sociales, además de representantes de la Corporación, se realizaba este "sentido y merecido" homenaje por más de 50 años de servicio a la comunidad.

De hecho, la alcaldesa ha resaltado este hecho, "una verdadera vocación en la que siempre ha puesto los cinco sentidos para que cualquier celebración fuera perfecta, un equipo profesional, la mejor calidad y, sobre todo, la disposición de hacer felices a los alcalareños y alcalareñas con un servicio de excelencia, productos que sirven de guía para el éxito profesional".

No obstante, Jiménez ha destacado también que "tras todo ello quien está es una gran persona, cercana, discreta y servicial". Según ha indicado el Ayuntamiento, el premio reconoce una trayectoria que "más allá de los años dedicados a la hostelería, pone en valor la profesionalidad y el espíritu emprendedor, la capacidad de impulsar proyectos, y el compromiso con el sector".

Para los empresarios, con su presidente Toni Araujo, a la cabeza, el reconocimiento "no distingue solamente a un profesional, sino a una persona que ha contribuido a hacer más fuerte la hostelería de Alcalá".

Junto al Hostelero de Honor, fueron homenajeados otros dos establecimientos emblemáticos del municipio, como son 'La Venta El Carrito', por sus 50 años de historia, siendo un referente de la gastronomía de la provincia sevillana; y la 'Confitería La Centenaria', fundada en 1860 y gestionada por la familia Cabreja desde hace 50 años, endulzando la vida de nuestra ciudad con sus magníficas elaboraciones.