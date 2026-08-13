El Ayuntamiento descarta que los 152 alojamientos previstos en Sevilla Este sean turísticos: "Son transitorios"

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SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado que los 152 alojamientos previstos en la actuación junto a 691 VPO en el entorno del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla Este (Fibes) no son alojamientos turísticos ni están destinados a uso turístico, sino que serán alojamientos transitorios.

En un comunicado conjunto con la empresa promotora Lagoom Living, en respuesta a la crítica del PSOE que lo calificaba de "apartamentos turísticos", ambos han explicado que la documentación del proyecto utiliza la categoría administrativa de "apartamentos turísticos" porque actualmente "no existe una categoría específica en el plan general de Sevilla para los alojamientos de carácter transitorio". Esta clasificación administrativa ha sido, por tanto, una cuestión vinculada exclusivamente al procedimiento de tramitación y no al uso o destino que la empresa ha previsto para estos alojamientos.

En este sentido, se trata de alojamientos transitorios y no turísticos, destinados a personas que necesiten una solución 1 habitacional temporal por circunstancias laborales o personales, durante un periodo máximo de un año.

El proyecto contempla 691 alojamientos VPO destinados a alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios, concebidos estos últimos como una solución habitacional temporal para personas que, por determinadas circunstancias laborales o personales, necesiten disponer de un alojamiento durante un periodo limitado, con una duración máxima prevista de un año.