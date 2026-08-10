El Ayuntamiento de Huévar (Sevilla) carga contra el anterior equipo de Gobierno por dejar el cementerio "inutilizado"

Ce,emterio de Huévar del Aljarafe (Sevilla) - HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA)

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla), ha informado a los vecinos sobre la "grave situación" en la que ha encontrado algunas de las infraestructuras y servicios tras acceder a la alcaldía el PSOE el pasado 24 de julio por la moción de censura contra la alcaldesa del PP María Eugenia Moreno, a la que han responsabilizado de que el cementerio municipal permanece "inutilizado y sin capacidad operativa".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el nuevo equipo de gobierno trabaja "contrarreloj" en una intervención de urgencia para posibilitar el uso de las instalaciones ante la necesidad inminente del entierro de una vecina fallecida este domingo.

Asimismo, la administración local ha indicado que el estado del camposanto no es un hecho aislado, ya que han encontrado "multitud de deficiencias críticas" como la apertura de la piscina municipal sin la presencia de un vigilante, instalaciones municipales clausuradas durante meses por falta de personal, así como la concesión de vacaciones a la plantilla "sin coordinación ni criterio técnico", lo que imposibilita la prestación de servicios públicos esenciales e imprescindibles para los ciudadanos, como por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio.

En esta línea, han afeado una "opacidad total" por parte del Gobierno municipal anterior, al que han señalado por llevar años sin emitir información por los canales oficiales. "Se usaba únicamente la cuenta personal de la exalcaldesa", en la que, además de borrar cualquier comentario "que no le gustara", tenía bloqueados a numerosos vecinos, que en estos días han descubierto que "han perdido ayudas y oportunidades por la falta de información".