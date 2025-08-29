El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) destina más de 150.000 euros a obras de mejora en los colegios

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR - Archivo

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha destinado este verano más de 150.000 euros a obras de mejora, ampliación y mantenimiento en los colegios de la localidad. En este sentido, el alcalde del municipio, Juanma López, ha especificado que "continuarán invirtiendo" para "garantizar que los hijos de los ciudadanos de la localidad cuenten con instalaciones educativas en las mejores condiciones posibles".

Según una nota emitida por el Consistorio, el primer edil ha visitado este viernes los colegios en los que se están realizando las obras de mejora y transformación, una cita en la que ha estado acompañado por los concejales de Educación y Servicios, Gloria Guillén y José Romero.

Entre las principales actuaciones destaca una inversión de 31.000 euros en el colegio Antonio González, donde se han renovado la cocina y el comedor, habilitado un baño adaptado en el aula específica para estudiantes con necesidades educativas especiales y creado una biblioteca de "grandes dimensiones".

En materia de climatización, en 2025 se han destinado más de 112.000 euros, con la construcción de cubiertas en los colegios Isabel Esquivel y Huerta Retiro, por más de 45.000 euros cada una, además de la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado en distintos centros.

A estas intervenciones se sumará en septiembre la colocación de toldos en el colegio Manuel Romero Arregui por valor de 8.000 euros, que se añaden a los instalados en el colegio Isabel Esquivel por valor de 6.000 euros, además de la plantación de árboles en el transcurso de los meses óptimos.

Por su parte, Romero destacó la labor de los operarios municipales en tareas de mantenimiento como albañilería, carpintería, fontanería, jardinería y pintura en los siete colegios del municipio, además de la replantación de árboles en los patios escolares, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir el efecto isla de calor.