El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) aprueba la segunda fase de su plan de asfaltado, paso previo al concurso público

Obras de asfaltado dentro del plan municipal para las calles de Mairena del Aljarafe. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado la segunda fase del plan de asfaltado, que sacará a concurso público durante los próximos días para que las empresas interesadas puedan presentar sus propuestas y, la que resulte adjudicataria, ejecutar las obras.

Para ello, el Consistorio invertirá más de un millón de euros y permitirá seguir mejorando el firme de las calles del municipio tras los asfaltados de los aparcamientos de Los Alcores y de Ciudad Aljarafe, y la próxima finalización del situado en Francisco León, informa en una nota de prensa.

Los trabajos se centrarán en la rotonda del PISA, las calles Nicaragua, Ávila, Valle Colorado, De la Danza, y las avenidas De Europa, Mariana Pineda, De las Américas y De los Descubrimientos. Adicionalmente, el Ayuntamiento dará 'puntos extra' a las empresas que amplíen este listado básico con el formado por el callejón entre las calles Trascorrales y De la Música, Aurora Boreal, Simún, Ciruela, Virgen de la Salud, Santa Ana, Zurraque (tramo II) y calle Esmeralda; además de la implantación de 20 resaltos viales en área urbana.

Las calles citadas serán objeto de actuación en su longitud total en algunos casos y, en otros, de forma parcial en uno o varios tramos. El objetivo de esta nueva fase es asfaltar conforme a un criterio objetivo, priorizando aquellas vías que presentan un mayor deterioro y garantizando una intervención ordenada, eficaz y ajustada a las necesidades reales de la localidad.

El alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha reconocido que "muchas calles de Mairena necesitan un reasfaltado, y más aún después de los temporales". "Por eso, --ha continuado--, vamos a invertir más de un millón de euros en reasfaltar las calles que más lo necesitan siguiendo criterios técnicos y, al mismo tiempo, ir valorando todo el municipio tras los temporales".

"Así, solucionamos necesidades reales de nuestra ciudadanía y podremos seguir avanzando en comodidad y en seguridad", ha finalizado. Esta actuación da continuidad a los trabajos en los aparcamientos mencionados y a la primera fase del plan de asfaltado, que permitió renovar el firme de 20 calles del municipio con una inversión municipal de 1,2 millones de euros.

En el marco de aquella primera fase, el Ayuntamiento renovó la calzada en las calles Jaén, Málaga, Pozo Nuevo, Camilo José Cela, calle del Teatro, Miguel Delibes, Joaquín Sorolla, Zurraque (tramo I), Camarada García Caparrós, Ciáurriz (tramo I), Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, Cerro de las Flores, Cerro Verde, Cerro de los Tilos, Glorieta Avenida de la Constitución, Verde Albahaca, Verde Olivo y Pedro Muñoz Seca.

Con un horizonte más amplio, el Ayuntamiento pondrá en marcha durante los próximos meses un nuevo servicio de mantenimiento viario que supondrá una de las inversiones más relevantes de los últimos años y uno de los capítulos con más peso de su presupuesto. Su cometido será tanto el cuidado de acerados de calles y plazas como el asfaltado de las vías del municipio.