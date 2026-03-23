El Ayuntamiento renueva y amplía la iluminación del Parque Infanta Elena de Sevilla Este

Laboras de actuación de iluminación del Parque Infanta Elena de Sevilla Este. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado la instalación de 97 nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética, que incrementan y sustituyen a las 50 obsoletas ya existentes, en el Parque Infanta Elena de Sevilla Este.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, esta intervención, llevada a cabo por el área de Urbanismo y Medio Ambiente, supone una inversión de 245.096 euros y permitirá "no solo ampliar la red de alumbrado", sino sustituir sistemas obsoletos de descarga por luminarias LED de última generación, "reduciendo el consumo energético, mejorando la calidad de la iluminación y reforzando la seguridad del entorno".

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha subrayado que "seguimos mejorando y haciendo más seguros los espacios públicos de la ciudad. Sevilla Este cuenta ya con el 61% de su alumbrado público con luces LED. Gracias a una inversión de más de 1,1 millones de euros, en el último año hemos renovado o instalado más de 800 luminarias con tecnología eficiente que mejoran la eficiencia energética y la vida de los vecinos".

Asimismo, esta actuación incorpora una red equipotencial de puesta a tierra y nuevos centros de mando, lo que permitirá mejorar de forma notable la seguridad eléctrica del Parque Infanta Elena, adecuándose plenamente a la normativa vigente.

En paralelo, el Ayuntamiento actuará próximamente en Flor de Azalea y en las plazas que conforman la zona de EntreFlores, con una inversión cercana a los 18.000 euros, dando respuesta a demandas vecinales mediante un proyecto redactado a finales de 2025.

"Con estas actuaciones, el Gobierno de José Luis Sanz reafirma su compromiso con una ciudad mejor iluminada, más segura y energéticamente más eficiente, apostando por la modernización de infraestructuras esenciales que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos de Sevilla Este", ha sentenciado el edil.

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA ALUMBRADO EN SEVILLA ESTE

Con esta intervención, el Gobierno municipal eleva a más de 1.103.000 euros la inversión ejecutada en el último año en Sevilla Este destinada a la mejora y ampliación del alumbrado público, alcanzando un total de 821 luminarias nuevas o renovadas.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la sustitución de 379 luminarias por tecnología LED de alta eficiencia energética en el entorno de Emilio Lemos -sectores 17, 18 y 19-, junto con la instalación de redes equipotenciales subterráneas que refuerzan la seguridad eléctrica en numerosas calles del distrito.

En los sectores 20 y 21 -entorno de la Avenida de Altamira, Cueva de Menga o Plaza Nuestro Padre Jesús de la Humildad-, se están terminando de instalar 97 nuevas luminarias que sustituyen a puntos de luz obsoletos, incorporando además nuevos centros de mando y circuitos subterráneos que modernizan completamente la infraestructura eléctrica. Se han renovado 80 luminarias y ampliado la iluminación con 12 nuevos puntos de luz, mientras que en otras zonas se han sustituido 99 luminarias adicionales.

A ello se suma la renovación y pintura de 145 soportes de alumbrado para su adecentamiento y protección contra la oxidación, así como la instalación de redes equipotenciales en más de una veintena de calles del entorno de Jardines del Edén.