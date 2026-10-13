El Ayuntamiento de San Juan (Sevilla) sufre el segundo robo en 4 meses en la sede municipal a manos del mismo autor

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SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha informado de un nuevo robo en dependencias municipales sufrido el pasado 10 de octubre presuntamente a manos del mismo autor que el pasado mes de junio sustrajo los ordenadores de los concejales.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Policía Judicial y la Policía Local se encuentran investigando los hechos con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades de unos hechos que relacionan con la misma persona presuntamente implicada en el robo ocurrido hace unos meses en la Casa Consistorial.

En este sentido, han lamentado "profundamente" que, ante la situación actual y conforme a los requisitos legales aplicables, "no proceda la adopción de la medida de prisión provisional respecto a la persona presuntamente implicada".

Asimismo, han señalado que la reiteración de estos hechos generan preocupación, y ha anunciado que impulsarán la mejora de las medidas de seguridad en todas las dependencias municipales, con el objetivo de "reforzar la protección de las instalaciones públicas, salvaguardar los bienes de todos los vecinos y vecinas y prevenir nuevos incidentes".

Por último, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la defensa del patrimonio municipal, manifestado su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha confiado en que la investigación permita esclarecer los hechos a la mayor brevedad posible.

En contexto, el pasado 9 de junio, la Policía Local de Sevilla detuvo a uno de los implicados en el robo de ordenadores del equipo de Gobierno de San Juan, después de sorprenderlo hurtando un teléfono móvil en el barrio de los Remedios de la capital.

Durante las labores de registro, los agentes comprobaron que el detenido poseía unos equipos con el logotipo de la Diputación de Sevilla, los cuales identificaron con los sustraidos en el municipio cinco días antes y dejaron la investigación en manos de la Policía Nacional.