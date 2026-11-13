El Ayuntamiento de Sevilla adjudica la venta de dos parcelas para nuevos microparkings en Los Remedios y El Porvenir

Archivo - Evelia Rincón y Juan Bueno, en la rueda de prensa para detallar el contenido de la Junta de Gobierno Local. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado la venta de las dos primeras parcelas de suelo municipal en las que se construirán los primeros microparkings, localizados en las calles Virgen de la Antigua y Bogotá, en los barrios de Los Remedios y El Porvenir respectivamente .

Según ha detallado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, los adjudicatarios propuestos han sido las entidades Promociones Eurosevilla 2000 SLU, en el primer caso, es decir, en Virgen de la Antigua, y Novalar Orbe SLU en el segundo, es decir, en la calle Bogotá.

En este sentido, Bueno ha relacionado estos dos proyectos a las concesiones en la Plaza del Ejército Español y San Martín de Porres. "Ahora estamos hablando de suelo que se pone a disposición de los licitadores para que construyan ellos estos microparkings", ha añadido.

Esta adjudicación se ha producido al término del proceso de licitación donde desde principios de año se ha seguido en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente con objeto de sacar a la venta un total de cinco porciones de subsuelo para la construcción del mismo número de nuevos aparcamientos subterráneos en la ciudad.

La salida a venta de estas cinco fincas municipales estuvo precedida de una consulta pública al mercado para conocer la disposición privada existente en la promoción de estas instalaciones, al cabo de la cual se decidieron las distintas localizaciones por las que los operadores mostraron "mayor interés" en las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua --ambas en el barrio de Los Remedios--, Bogotá, Genaro Parladé y Felipe II --las tres en el barrio del Porvenir, como ustedes saben, del distrito Sur--.

"Se da la circunstancia de que para las dos últimas porciones de subsuelo municipal puestas a la venta, en las calles Genaro Parladé y Felipe II, no se han presentado ofertas; es el único caso donde no se han presentado ofertas y Urbanismo tendrá que seguir estudiando las posibilidades necesarias e indispensables para seguir tramitando y que acaben también teniendo los adjudicatarios correspondientes", ha afirmado el delegado.

En cambio, sí se han presentado ofertas licitadoras para la compra de las tres restantes, cuyas ofertas han sido analizadas y valoradas, de manera que han resultado en estas tres propuestas de adjudicación de la de la Virgen de la Antigua y Bogotá, y la siguiente, la de Virgen de Luján, "que se materializará en la próxima Junta de Gobierno probablemente".