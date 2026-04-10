El Ayuntamiento de Sevilla amplía 15 meses el plazo de las obras en la reforma de la antigua discoteca Bandalai

Estado actual del edificio de la antigua discoteca Bandalai en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes ampliar 15 meses el plazo previsto de las obras de reforma de la antigua discoteca Bandalai, en la avenida de María Luisa número 4, por parte de la Fundación SSG.

De esta forma se amplía el proyecto de la puesta en marcha en el espacio de un centro de formación, investigación y divulgación de la salud vinculado específicamente a los procesos y equipos de recuperación cardiopulmonar, por un importe de 2,5 millones.

El Consistorio ha remarcado que "no se trata de una nueva concesión ni de un cambio en el destino del inmueble, sino de dar respuesta a una solicitud de prórroga planteada por la propia concesionaria dentro del marco ya existente".

Asimismo, el Gobierno municipal ha asegurado que se han solicitado los informes técnicos oportunos para "verificar los motivos alegados por la entidad solicitante en relación con la tramitación de la licencia de obras, y también se recabó informe de la unidad técnica del Servicio de Patrimonio para comprobar el estado de las obras".

Ese informe, de fecha 16 de marzo de 2026, confirma que las obras "se encuentran iniciadas". Además, la Junta de Gobierno ha denegado la petición de ampliar la duración total de la concesión, fijado en 75 años.

El edificio que albergó la antigua sala Bandalai está ubicado junto al Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega y está calificado en el PGOU como equipamiento público SIPS.

SE AMPLÍA 22 DÍAS LA LICITACIÓN DE LOS MICROPARKINGS

Por otra parte, el Ayuntamiento ha acordado ampliar en 22 días naturales el plazo de presentación de documentación relativa a la licitación para la construcción de losseis primeros microparkings en cinco fincas municipales, situadas bajo la rasante de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá, Genaro Parladé y Felipe II.

El Gobierno municipal asegura que con esta decisión se "está atendiendo a la petición de las empresas interesadas" puesto que dicha ampliación de plazos que se propone, 22 días, "no excede de la mitad del plazo que se amplía (45 días) y, fundamentalmente, por la complejidad de la documentación requerida puesto que requiere la participación y coordinación de distintos equipos técnicos, así como la realización de estudios previos, verificaciones y revisiones internas que garanticen la adecuada calidad técnica de la propuesta y favorecer la concurrencia efectiva de licitadores".

"No se perjudican derechos de tercero, al no haberse presentado aún ninguna oferta y aprovechar la ampliación de plazo a todos los licitadores que puedan estar interesados", ha afirmado el Ayuntamiento.

Con esta modificación, el último día del plazo de presentación de ofertas pasa a ser el lunes día 4 de mayo de 2026, a las 13,30 horas.