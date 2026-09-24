El Ayuntamiento de Sevilla amplía el recorrido de la línea CJ1 de Tussam con más paradas en Isla Natura de Palmas Altas

Imagen de recurso de autobuses de Tussam. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ampliará a partir del próximo lunes, 28 de septiembre, el recorrido de la línea CJ1 de Tussam, que conecta el intercambiador de San Bernardo con el barrio de Isla Natura, en Palmas Altas, de manera que ganará dos nuevas paradas en el barrio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la modificación del trazado de la CJ1 permitirá que los autobuses rodeen la urbanización circulando por las calles Santorini y Barbados, mediante un incremento de las paradas, que pasarán de las tres actuales a cinco. En concreto, se han habilitado dos nuevas paradas en la calle Santorini y tres en la calle Barbados.

En este sentido, el delegado de Movilidad y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha explicado que desde su inauguración el pasado 7 de enero, la línea CJ1 ha transportado ya a 84.660 viajeros. "Este altísimo volumen de nuevos usuarios no es casualidad; demuestra que la planificación de Tussam funciona y que los vecinos responden", ha destacado.

"Con esta nueva ampliación de la línea CJ1, seguimos trabajando con un modelo claro: anticiparnos a las necesidades de los nuevos barrios, como es el caso de Palmas Altas, y vertebrar la ciudad para ofrecer el mejor servicio a los sevillanos que se están trasladando a esta gran zona de crecimiento urbano", ha subrayado el delegado.

De esta manera, la línea CJ1, que tiene su cabecera en San Bernardo, mantendrá sus habituales paradas en el Prado de San Sebastián (avenida del Cid), paseo Las Delicias, avenida de la Palmera (Bueno Monreal), Padre García Tejero (Heliópolis) e Isla Natura en Palmas Altas.

LÍNEA EXPRÉS Y FRECUENCIA DE PASO DE MEDIA HORA

El diseño de esta ruta mantendrá un modelo de línea exprés, configurada con un menor número de paradas para proporcionar la mayor celeridad posible en los desplazamientos entre el sur de la ciudad y el centro. El servicio operará en su horario habitual, desde las 6,00 de la mañana hasta las 23,30.

Además, la terminal en San Bernardo y la parada en el Prado de San Sebastián posibilitan el transbordo con Cercanías, Metro, Metrocentro y numerosas líneas de Tussam, facilitando así la accesibilidad desde cualquier zona de la ciudad.

Asimismo, en las paradas del paseo Las Delicias se posibilitará el transbordo con las 3 y 6 que conectan, además de Los Remedios y Triana, todo el sector norte de la ciudad y la estación de autobuses de Plaza de Armas, y en la de parada de Padre García Tejero (Heliópolis), además de con las anteriores, con las líneas 2 y 34.

Para asegurar la eficiencia de la ruta, Tussam destinará dos vehículos tanto en el turno de mañana como en el de tarde, lo que permitirá establecer unas frecuencias de paso de entre 28 y 30 minutos. En términos de capacidad, esto genera una oferta diaria de 70 expediciones, 35 por cada sentido, poniendo a disposición de los usuarios un total de 5.600 plazas diarias, 2.800 por sentido.