El Ayuntamiento de Sevilla anuncia 40 nuevas plazas de empleo público y la restauración del 'Jardín de Blancanieves'

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la segunda fase de la oferta de empleo público del Consistorio. En este caso, se van a lanzar 40 plazas, 38 de usos libre y dos de promoción interna. Esta fase se suma a las 244 plazas que se publicaron en la primera fase en 2025.

Según ha indicado en declaraciones recogidas por Europa Press el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, esta segunda fase va a estar centrada en plazas para la Administración General y trabajadores sociales. En concreto, serán 10 técnicos de Administración General, 13 auxiliares administrativos, cinco trabajadores sociales y 12 plazas en diferentes categorías como letrados, economistas entre otros.

Bueno ha destacado que con esta fase el Ayuntamiento "continúa dando pasos en firme para el fortalecimiento de la plantilla municipal".

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de los tramites para la restauración del 'Jardín de Blancanieves', situado en el Parque de Maria Luisa. El portavoz del Gobierno ha señalado que "será el primer jardín sensorial" de la ciudad tras "una década cerrado".

En esta línea, la restauración adaptará el espacio que "combinará patrimonio, naturaleza e inclusión". El Jardín contará con recorridos adaptados a la señaletica braille, vegetación "seleccionada por sus estímulos sensoriales" y elementos interactivos para "facilitar la orientación". "Está pensado para toda la ciudadanía y especialmente para las personas con discapacidad múltiple", ha afirmado.

La redacción del proyecto tiene un presupuesto de 48.000 euros y la previsión estimanda de obra asciende a los 1,2 millones de euros.

REFORMAS EN COLEGIOS Y MÁS DESFIBRILADORES

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la reforma de los núcleos de aseos y la parcela exterior del colegio Aníbal González en el distrito Sur. Los trabajos tendrán un coste de más de 250.000 euros y tendrán una duración de ocho meses,

Asimismo, Bueno ha anunciado un nuevo contrato para instalar 47 desfibriladores externos que irán destinados a todos los centros cívicos de la ciudad. Además, se instalarán en servicios sociales como el zoosanitario o el propio Consistorio. Cuenta con cuatro años de duración mediante renting y un coste de 103.000 euros.

Finalmente, el Ayuntamiento invertirá más de 314.000 euros para la transformación de un camión del servicio de bomberos en un nuevo vehículo destinado a trabajos de apeos, apuntalamientos y desescombros.