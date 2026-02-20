El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la estabilización de 648 trabajadores de Lipasam

Archivo - Un vehículo de la empresa municipal de limpieza Lipasam circula por el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes la estabilización de 648 trabajadores de la plantilla de la Empresa de Limpieza Pública (Lipasam).

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha señalado que esta decisión supone un "cambio radical en la política de contratación de la empresa". La medida estabiliza los contratos temporales que realizaba el Consistorio en los refuerzos por Semana Santa, Feria, Navidades, campañas de desbroces, entre otros.

"A partir de ahora, todas esas contrataciones, hasta 648 personas, formarán parte de la plantilla de Lipasam como fijos discontinuos y serán siempre cubiertos por la bolsa de empleo que se creó en el ejercicio pasado, para estos efectos", ha confirmado Bueno.

El Gobierno municipal ha enmarcado la medida dentro de los planes de estabilización de la plantilla que está realizando en los últimos años. Al respecto, ha destacado que se han convertido en indefinido 744 personas en los últimos dos años y que se prevé estabilizar a 930 en el presente año, hasta llegar a un total de 1.674 en los últimos cuatro años.

En este sentido, Bueno ha subrayado que este número se suma a la estabilización de 786 peones del Ayuntamiento, 132 de Tussam y 370 nuevas plazas de Policía Local hasta llegar a los 2.962 trabajadores estabilizados en cuatro años.