El Ayuntamiento de Sevilla asegura que la campaña de Bonos Consumo 2025 generará 2,8 millones de euros en los negocios

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha asegurado este martes que la campaña de Bonos Consumo 2025, a la que el Gobierno municipal ha destinado 1,15 millones de euros, 575.000 euros para cada una de las dos campañas previstas en septiembre y diciembre de este año, generará "2,8 millones de euros de impacto en los pequeños comercios de la ciudad".

En un audio emitido por el Consistorio, Pimentel ha asegurado que la nueva campaña, a la que se han adherido un total de 560 negocios sevillanos y que comenzará el próximo 2 de septiembre, demuestra "la confianza del comercio local en una iniciativa municipal que impulsa las ventas y ayuda al bolsillo de las familias".

Por ello, ha asegurado que la administración municipal seguirá "trabajando con firmeza" para "fortalecer" el comercio de proximidad y "dinamizar" la economía local. En concreto, la iniciativa está dirigida a los establecimientos comerciales de la ciudad y tiene como objetivo "apoyar" al pequeño comercio y "aliviar" el gasto de las familias en este periodo.

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Sevilla a Europa Press, los negocios adheridos al programa se reparten por distritos de la siguiente manera: el Centro-Casco Antiguo concentra la mayor parte, con 162 comercios (28,9%), seguido de Triana con 72 (12,9%), Macarena con 61 (10,9%) y Nervión con 54 (9,6%). A continuación se sitúan los distritos Norte, con 38 negocios (6,8%), Los Remedios, con 37 (6,6%), y Sur, con 28 (5%). Les siguen San Pablo-Santa Justa con 25 y Cerro Amate con 22 (8,4% entre ambos), Este-Alcosa-Torreblanca con 44 (7,9%), y Bellavista-La Palmera con 16 (2,9%). Finalmente, el distrito Cartuja suma un comercio (0,18%).

Los comercios interesados han dispuesto de un periodo de inscripción comprendido entre el 17 de junio y el 20 de agosto de 2025, durante el cual han podido adherirse al programa o ratificar su participación en esta edición. Por su parte, los bonos podrán adquirirse desde el 2 de septiembre, cuando se abrirá la venta a las 9,00 horas, o hasta el fin de existencias y podrán canjearse desde la misma fecha a las 16,00 horas hasta el 1 de octubre. Una vez pasada esta fecha no se podrán ni canjear ni recuperar el dinero invertido, según la web oficial del Ayuntamiento.

En esta edición, cada bono tiene un coste de 15 euros para el ciudadano y un valor de 25 euros en el establecimiento, ya que el Ayuntamiento subvencionará los diez euros restantes a través de la empresa responsable.