El Ayuntamiento de Sevilla y la CES avanzan en la coordinación del dispositivo de movilidad y suministro para la Feria

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido este martes un encuentro de trabajo con la Confederación Empresarial de Sevilla (CES) para seguir coordinando aspectos organizativos de cara a la Feria, especialmente en lo relativo al dispositivo de tráfico y a la logística de abastecimiento del Real.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, a la reunión han asistido, por parte del gobierno municipal, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel.

Por su parte, Alés ha explicado que este tipo de reuniones forman parte del trabajo habitual previo a la celebración de la Feria. "Todos los años mantenemos una reunión preparatoria con la comisión de movilidad de la CES para analizar el dispositivo de tráfico de la Feria y su afectación, así como los horarios de carga y descarga de las empresas que se encargan del abastecimiento del Real", ha señalado.

Durante el encuentro también se ha abordado la apertura de la nueva calle prevista en el recinto ferial. Según ha detallado Alés, "se trata de una actuación impulsada desde Fiestas Mayores que ha sido acogida muy positivamente por los distribuidores, ya que facilitará la logística y la operativa de suministro".

En este sentido, el delegado ha precisado que en la Feria de 2026 esta nueva vía contará con un firme de albero compactado y "estará destinada únicamente al tránsito peatonal". No obstante, el Ayuntamiento prevé que para 2027 se acometan actuaciones adicionales que "permitan habilitarla también para la entrada y salida de suministros, carruajes y otros servicios vinculados al funcionamiento del recinto".

"Con esta actuación se romperá el 'muro' que actualmente genera la calle Pascual Márquez con la avenida Juan Pablo II, mejorando la permeabilidad del recinto y facilitando tanto la movilidad como la operativa de la Feria", ha concluido Alés.

El Ayuntamiento y la CES han coincidido en la importancia de mantener esta coordinación permanente para garantizar el correcto funcionamiento de la Feria y mejorar cada año su organización desde el punto de vista logístico y empresarial.