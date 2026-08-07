Ayuntamiento de Sevilla y Colegio de Farmacéuticos reparten folletos con recomendaciones para prevenir el Virus del Nilo

Farmaceutica colocando un cartel con recomendaciones - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, ha presentado una campaña informativa para reforzar la prevención frente al Virus del Nilo Occidental (VNO) tras la detección de casos en Sevilla capital, mediante la distribución de carteles y folletos informativos en las farmacias de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, bajo el lema "Consejos para evitar la transmisión del virus del Nilo occidental en Sevilla", los materiales recogen diferentes medidas de protección personal y doméstica para prevenir las picaduras y evitar la proliferación de mosquitos.

En este sentido, el delegado de Espacio Público y Protección Animal, José Lugo ha señalado que con esta acción pretenden "involucrar a toda la sociedad sevillana, gracias a la inestimable ayuda del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, y concienciar en la prevención para evitar la propagación de este virus".

Por su parte, la secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Rosalía García, ha subrayado el papel de las farmacias como puntos de información sanitaria cercanos y accesibles. "Las farmacias están presentes en todos los barrios y sus profesionales pueden ayudar a resolver las dudas de la ciudadanía sobre las medidas de prevención y el uso adecuado de los repelentes", ha explicado.

Asimismo, García ha indicado que "no todos los repelentes son adecuados para todas las personas" y deben emplearse "siguiendo las instrucciones del fabricante". Para ello, ha sostenido que el farmacéutico "puede orientar" sobre el producto más apropiado en función de la edad y las circunstancias individuales de cada usuario, además de explicar cómo aplicarlo correctamente.

CINCO ÁMBITOS DE PREVENCIÓN

Los folletos distribuidos en las farmacias organizarán las principales recomendaciones en cinco ámbitos: evitar las aguas estancadas, proteger el cuerpo, aplicar correctamente los repelentes, utilizar barreras físicas y adoptar medidas preventivas dentro del hogar.

Entre los consejos recogidos se encuentra la utilización de repelentes autorizados y de ropa holgada, clara, de manga larga y pantalón largo, especialmente al amanecer y al atardecer, momentos en los que aumenta la actividad de los mosquitos. También se aconseja evitar, siempre que sea posible, las actividades al aire libre durante esas franjas horarias y mantenerse alejado de zonas encharcadas.

Del mismo modo, los materiales indicarán que los repelentes deben utilizarse "siempre siguiendo las indicaciones de su etiqueta", evitando su aplicación sobre piel irritada o heridas, a la vez que recomendarán instalar mosquiteras en puertas y ventanas y utilizar barreras de protección en cunas, carritos y portabebés cuando se encuentren al aire libre. Dentro del hogar, se ha aconsejado apagar las luces cuando no sean necesarias, utilizar insecticidas o difusores siguiendo sus instrucciones y mantener los espacios limpios y bien ventilados.

La campaña presta una atención especial a la eliminación de aguas estancadas, por lo que recomienda vaciar y limpiar regularmente los platos de las macetas, cubos, juguetes, bebederos de animales y otros recipientes situados al aire libre, así como mantener en buen estado piscinas, albercas, lavaderos, arquetas, sumideros, zonas de drenaje, tuberías y desagües.

Los carteles y folletos animan también a colaborar con las autoridades y comunicar la existencia de posibles focos de cría de mosquitos, como acumulaciones de agua o piscinas abandonadas. La ciudadanía puede trasladar estos avisos al Ayuntamiento de Sevilla a través del teléfono 010 o del correo electrónico habilitado.