El Ayuntamiento de Sevilla construye 92 viviendas de alquiler asequible con estructura de madera en Valdezorras

Construcción de las 92 viviendas asequibles de madera en Valdezorras (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), ha impulsado la construcción de la "primera promoción" de Viviendas de Protección Oficial (VPO) "en la historia" de barrio Valdezorras, que contará con 92 alojamientos protegidos en régimen de alquiler asequible que emplean la madera como material principal de su estructura.

Según ha informado el Consistorio, las viviendas estarán localizadas en la calle Vereda de Poco Aceite. El proyecto cuenta con una inversión de 13 millones de euros de los que el Ayuntamiento aporta 4,7 millones, el 36% del presupuesto total.

Los precios de los alojamientos en régimen de alquiler asequible oscilarán entre los 230 euros al mes hasta los 492 euros. Las viviendas estarán terminadas y listas para entregar en marzo del próximo año, según ha anunciado el Ayuntamiento.

El conjunto residencial contará con un total de 9.600 metros cuadrados construidos, de los que 644 estarán "destinados a zonas comunes que fomenten la convivencia vecinal". Entre estos espacios se encuentran salas de estudio, áreas de encuentro y convivencia, "pensadas para reforzar la dimensión comunitaria del proyecto".

El gobierno municipal ha detallado que se trata de una construcción "pionera en Andalucía" al incorporar "sistemas innovadores en madera", una técnica "que combina sostenibilidad, 'confort' y eficiencia energética".

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha destacado que la construcción supone "un hito histórico para Valdezorras" y muestra la intención del gobierno municipal por "extender la vivienda protegida a todos los barrios, con soluciones innovadoras y sostenibles".