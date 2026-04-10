El Ayuntamiento de Sevilla convoca el II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla 2026

Obra ganadora del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha abierto la convocatoria del II Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla 2026, una iniciativa que tiene como objetivo "reconocer la excelencia en la pintura contemporánea y reforzar el posicionamiento de la ciudad como referente cultural en el ámbito de las artes visuales".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, establece un plazo de presentación de solicitudes de 40 días naturales a partir del día siguiente a su publicación, en línea con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de subvenciones terminando el mismo el 20 de mayo de 2026 incluido.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la posibilidad de presentar las obras mediante envío por correo electrónico, facilitando así la participación de artistas nacionales e internacionales y ampliando el alcance del certamen.

El premio cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, siendo el de mayor cuantía de España, y está dirigido a artistas mayores de 18 años, sin restricción de nacionalidad o residencia, que podrán concurrir con un máximo de dos obras realizadas a partir del año 2021, de las que deberán ser autores y propietarios.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "este premio consolida la apuesta del Ayuntamiento por las artes plásticas y por el impulso de la creación contemporánea, abriendo nuevas oportunidades para artistas de diferentes contextos y reforzando la proyección internacional de Sevilla como ciudad de cultura viva".

Moreno ha añadido que "la ampliación de los canales de presentación y la claridad en los plazos responden a la voluntad de facilitar el acceso a esta convocatoria y de seguir fortaleciendo un certamen que, en su segunda edición, aspira a consolidarse como una referencia dentro del panorama artístico nacional e internacional".

La primera edición del certamen, celebrada en 2025, supuso un importante impulso para esta iniciativa, con una amplia participación y la concesión del premio al artista Miguel Gómez Losada, en un acto presidido por el alcalde de Sevilla.

En esta primera edición, se recibieron 305 obras, de las cuales 51 fueron seleccionadas y 16 fueron finalistas, siendo estos datos indicadores del interés creciente por un premio que aspira a situarse entre las principales convocatorias del panorama artístico nacional.