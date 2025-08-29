El Ayuntamiento de Sevilla convoca la XXII edición del Premio de Pintura Alfonso Grosso 2025,con 4.000 euros en premios

La delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en Sevilla. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria pública de la XXII edición del 'Premio de Pintura Alfonso Grosso 2025', un certamen que "rinde homenaje al pintor sevillano Alfonso Grosso" y contará con una dotación económica de 4.000 euros, distribuidos en un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 1.000 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el tema de la presente edición será 'La Mirada de tu Barrio', con el objetivo de "invitar a los artistas a plasmar su visión personal de alguno de los barrios del Distrito Sur".

El jurado del premio podrá además otorgar menciones especiales sin dotación económica, en atención a la calidad de las obras.

Podrán participar artistas mayores de 18 años, que deberán presentar una única obra original e inédita, ejecutada con técnica libre, entre el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y el 17 de octubre de 2025.

Tras el fallo, las obras finalistas y premiadas se exhibirán en una exposición pública organizada por el Distrito Sur.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que la finalidad del galardón es "impulsar la creación artística contemporánea y la participación ciudadana, al tiempo que se fomenta el conocimiento y la interpretación del patrimonio cultural y social de los barrios de Sevilla".

Además, ha resaltado el legado de Grosso, quien "supo plasmar la identidad popular sevillana" por lo que, ha apostillado, su legado "es el mejor marco para seguir apostando por nuestros artistas y su creatividad".

Por último, Moreno ha apuntado a la importancia de que el certamen se celebre desde el Distrito Sur, pues "no se trata solo de un concurso de pintura, sino de un ejercicio de participación ciudadana que refuerza la identidad de nuestros barrios y su protagonismo en la vida cultural de Sevilla".

El Premio de Pintura Alfonso Grosso está organizado por el Distrito Sur, cuya delegada, Blanca Gastalver, impulsa esta iniciativa cultural como parte de las acciones de "promoción de la cultura, el apoyo a los artistas locales y el fortalecimiento del tejido creativo de la ciudad".