Ayuntamiento de Sevilla desbloquea la puesta en marcha de una máquina de casi 300.000 euros para la Imprenta Municipal

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una visita a la Imprenta Municipal hispalense. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado la Imprenta Municipal para comprobar el funcionamiento de una máquina de impresión 'offset' de dos cuerpos adquirida en 2018 por 272.250 euros que permanecía en desuso y que ha sido instalada recientemente.

Según ha informado en Consistorio de Sevilla en una nota, su puesta en marcha "supone un avance significativo en la modernización de los servicios de impresión municipal, optimizando los procesos y mejorando la calidad de los trabajos".

La nueva maquinaria, destinada a reemplazar "un equipo obsoleto que solo imprimía en un color", estaba diseñada para agilizar la producción de cartelería y pliegos con impresión simultánea en dos colores y una calidad superior.

Sin embargo, tras su entrega a finales de 2018, la máquina permaneció embalada y sin uso debido a "problemas de gestión" relacionados con la "acometida de agua, la instalación de un nuevo centro de transformación de energía y la tramitación de permisos con empresas y la Administración Autonómica", ha detallado el ayuntamiento hispalense.

"Gracias al impulso del actual equipo de Gobierno" se ha desbloqueado esta "situación paralizada durante más de siete años". La colaboración entre la Delegación de Hacienda, la Dirección General de Contratación y Administración, la Dirección General de Edificios Municipales, la Oficina Sevilla 'Open for Business', Endesa, la Delegación de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, y la participación de los funcionarios implicados, ha permitido esta puesta en marcha.

Desde julio de 2025, tras un periodo de pruebas y formación del personal, la Imprenta Municipal opera esta maquinaria "a pleno rendimiento, reduciendo los tiempos de impresión y mejorando la calidad de los trabajos".

Al hilo, el primer edil ha destacado que la reactivación de esta máquina "agiliza el trabajo del personal de la Imprenta Municipal" y también "eleva la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía".