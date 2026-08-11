El Ayuntamiento de Sevilla destina 20.000 litros de agua semanales al riego del arbolado en la Macarena

Trabajador regando el arbolado del distrito Macarena - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado hasta el próximo mes de octubre el riego del arbolado en el distrito Macarena, para favorecer el arraigo de los árboles plantados durante las dos últimas campañas municipales y atender a aquellos ejemplares que presentan indicios de estrés hídrico como consecuencia de las elevadas temperaturas del verano.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el dispositivo de riego ha prestado "especial atención" a los 302 árboles incorporados al distrito durante las campañas de plantación en los años 2024-2025 y 2025-2026, así como a otros ejemplares que requieren aportes adicionales de agua para mantener unas condiciones adecuadas de desarrollo.

Para ello, el Servicio de Parques y Jardines ha utilizado un camión cisterna de 3.000 litros de capacidad que ha distribuido aproximadamente 6.000 litros de agua al día, de lunes a viernes, de manera que el operativo destina actualmente alrededor de 20.000 litros de agua semanales al cuidado del arbolado del distrito.

En este sentido, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que el seguimiento realizado durante el verano ha permitido "actuar allí donde los árboles más lo necesitan" y "reforzar su capacidad para soportar las condiciones climáticas más exigentes". "La conservación del arbolado no depende únicamente de plantar nuevos ejemplares, sino también de acompañarlos con los cuidados necesarios para que puedan desarrollarse con éxito", ha añadido.

A su vez, ha asegurado que los riegos han comenzado desde el "mismo momento en que se planta cada árbol", entre mediados de noviembre de 2025 y marzo de 2026, periodo en donde los ejemplares han recibido aportes periódicos de agua para favorecer su implantación hasta la llegada de las lluvias.

Posteriormente, con el aumento de las temperaturas, se ha activado la campaña específica de refuerzo de riego, que se prolongará hasta el mes de octubre, y permitirá complementar los recursos hídricos disponibles y minimizar los efectos que el calor puede provocar sobre el arbolado joven y sobre aquellos ejemplares que muestran síntomas de estrés hídrico.

Al hilo, Rincón ha indicado que "cada árbol que consigue superar sus primeros veranos en buenas condiciones incrementa sus posibilidades de convertirse en un elemento estable del paisaje urbano".