El Ayuntamiento de Sevilla, los hosteleros y vecinos defienden el "equilibrio" de una hora más para los veladores

Lola Dávila pide a los hosteleros "la misma sensibilidad y generosidad" mostrada por su plataforma para el acuerdo de veladores

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, la Asociación de Hosteleros y la Plataforma por el Derecho al Descanso han defendido este martes el acuerdo alcanzado para ampliar en una hora más los horarios de funcionamiento de las terrazas de veladores merced al decreto autonómico que permite tal extremo hasta el 31 de octubre, al objeto de conseguir el necesario "equilibrio" entre la reactivación del sector hostelero con todas las garantías y la protección de los derechos de los vecinos.

El concejal de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; su homólogo de Gobernación, Juan Carlos Cabrera; el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia, Antonio Luque; y la presidenta de la Plataforma por el Derecho al Descanso, Dolores Dávila, han comparecido este martes en rueda de prensa tras una reunión destinada a resolver el uso de los veladores en el nuevo escenario dibujado por la pandemia de coronavirus Covid-19.

En un contexto en el que la provincia de Sevilla suma 2.468 personas contagiadas de Covid-19, 1.203 de las cuales han necesitado hospitalización y de ellas 286 han muerto, y el paro ha escalado hasta los 226.492 demandantes oficiales de empleo en la provincia, Antonio Muñoz ha recordado que el "controvertido" asunto de las terrazas de veladores ha sido "uno de los temas que más páginas ha ocupado" las últimas semanas, coincidiendo con la aplicación del plan de transición desde el estado de alarma implantado contra la pandemia hacia la llamada "nueva normalidad".

Muñoz ha señalado el "reto de alcanzar un difícil equilibrio para el relanzamiento de la hostelería" a cuenta del peso económico y laboral de dicha actividad, garantizando "las condiciones marcadas por la autoridad sanitaria" frente a la pandemia de coronavirus Covid-19 y además "el derecho al descanso y a la accesibilidad".

En ese sentido, recordemos que desde la fase uno del estado de alarma, los establecimientos hosteleros pueden instalar el 50 por ciento de sus veladores autorizados con una distancia de dos metros entre los mismos, mientras merced a la regulación estatal en la materia, la Gerencia de Urbanismo tramita las solicitudes de los negocios para una ampliación excepcional y temporal del espacio de sus terrazas y del número de veladores sobre dicho límite, siempre con el tope máximo de los veladores autorizados antes del estado de alarma.

LA ORDENANZA DE VELADORES

En paralelo, el Ayuntamiento promueve una disposición adicional para la ordenanza municipal de terrazas de veladores, al objeto de que de forma excepcional y por circunstancias justificadas de índole sanitaria, económica o de interés general, se puedan adaptar las limitaciones en materia de horarios y formas de ocupación de la vía pública que pesan sobre este mobiliario.

Pesa además el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía autorizando a los ayuntamientos, con carácter temporal y en tanto persista la situación de alerta sanitaria y, en todo caso, hasta el próximo 31 de octubre, a ampliar en una hora, hasta las 3,00 horas de la madrugada, el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y de sus terrazas de veladores.

Al respecto, Antonio Muñoz ha defendido el "acuerdo alcanzado en ese difícil equilibrio" entre el Ayuntamiento, los hosteleros y la Plataforma por el Derecho al Dencanso, para el funcionamiento de los veladores.

En primer lugar, ha precisado que hasta el momento, el Ayuntamiento ha recibido, 574 peticiones del mismo número de negocios de hostelería en demanda de ampliar excepcionalmente sus terrazas de veladores frente a la reducción del número de los mismos implícita en el estado de alarma. De tales peticiones, 189 han sido aprobadas, 120 "pueden tener informe favorable" si los peticionarios se atienen a los "requerimientos" planteados, 71 han sido denegadas por "no cumplir los criterios y ser inviables", cerca de un centenar tampoco han prosperado al no contar sus promotores con licencia reglada para la instalación de veladores y otro centenar está pendiente de resolución.

UNA HORA MÁS

En cuanto a la aplicación en Sevilla del mencionado decreto autonómico, ha detallado de que el acuerdo alcanzado entre las partes implica que en las zonas declaradas como acústicamente saturadas (ZAS), el horario máximo de funcionamiento de las terrazas se amplía de las 23 horas de la noche a las 00,00 horas ya de la madrugada en el caso de los días laborables y de las 00,00 horas a la 1 de la madrugada en el caso de los fines de semana.

En el caso de los espacios ajenos a las ZAS, el horario máximo de funcionamiento de los veladores pasa de la 1 de la madrugada a las 2 de la madrugada los días laborables y de las 2 a las 3 de la madrugada los fines de semana, una propuesta "sensata" de los empresarios que ha sido aceptada por la Plataforma por el Derecho al Descanso.

A tal efecto, el presidente de la patronal hostelera ha defendido esta propuesta recordando no sólo el impacto de las restricciones del estado de alarma en la actividad hostelera, pues en Sevilla capital aún siguen pendientes de reabrir unos 2.500 bares y restaurantes y se teme que unos 500 no vuelvan a hacerlo, según ha dicho, sino además el hecho de que para el sector comienza ahora "la temporada baja".

"Los veranos son muy difíciles y ahora más con esta pandemia", ha dicho Luque asegurando que introducir una hora más a los horarios de los veladores es "una medida sensata". Eso sí, ha pedido al conjunto de los empresarios "responsabilidad" a la hora de aplicar esta ampliación de los horarios de las terrazas, pues "los incumplidores serán castigados".

LA "MALA SORPRESA" DEL DECRETO DE LA JUNTA

Lola Dávila, de su lado, ha admitido que para su plataforma, el decreto autonómico que permite a los ayuntamientos ampliar hasta las 3,00 horas de la madrugada el horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y de sus terrazas de veladores, hasta el 31 de octubre, supuso "una mala sorpresa" por su incidencia en el descanso de los vecinos.

Al respecto, ha defendido la "generosidad y sensibilidad" de su colectivo para los términos del acuerdo descrito por Muñoz, demandando en paralelo a los hosteleros "la misma sensibilidad y generosidad" a la hora de aplicar los términos, por ejemplo con una "recogida no ruidosa" del mobiliario de las terrazas y con consejos a sus clientes para no elevar el volumen de las conversaciones. Así, Dávila ha llamado a aplicar "sin egoísmos" este acuerdo, insistiendo en pedir "sensibilidad" a los empresarios para con los vecinos porque "algunos" de ellos no han cumplido muchas de las directrices que pesan sobre el sector, según ha dicho.

Finalmente, Juan Carlos Cabrera ha negado que la Policía Local haya promovido cualquier "persecución" contra el sector hostelero, pues empresarios del mismos se habían quejado de un "exceso de celo" en las inspecciones policiales, saldadas con numerosas denuncias por incumplimientos de las limitaciones del estado de alarma. "La Policía Local hace su trabajo", ha defendido.