El Ayuntamiento de Sevilla inaugura la exposición 'Viaje Mudéjar' de Fernando Malo en el Centro de Cerámica de Triana

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha inaugurado en el Centro de Cerámica de Triana la exposición 'Viaje Mudéjar por la Península Ibérica. De la Aljafería al Alcázar pasando por el Parque Güell', una muestra que podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2026 con entrada libre, de martes a domingo, en horario de 10,00 a 19,00 horas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la exposición propone un viaje artístico y simbólico a través de la cerámica mudéjar, trazando un itinerario que une tres enclaves fundamentales de la historia peninsular: la Aljafería de Zaragoza, el Alcázar de Sevilla y el Parque Güell de Barcelona. A partir de los últimos trabajos del ceramista Fernando Malo, como Pasos en la Aljafería, Trencadís Mudéjar y Mudéjar S. XXI, la muestra ofrece una reflexión profunda sobre la permanencia del legado andalusí en la cultura material contemporánea.

Al hilo, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que la exposición pone en valor la riqueza del patrimonio cerámico mudéjar, mostrando su "vigencia y fuerza simbólica en la creación actual". Moreno ha añadido al respecto que la obra de Fernando Malo invita a mirar el pasado como una fuente viva de inspiración, capaz de generar nuevos lenguajes estéticos y de tender puentes entre territorios y tradiciones que compartimos a lo largo de la Península Ibérica.

Fernando Malo presenta en Sevilla piezas que combinan técnicas ancestrales con planteamientos conceptuales contemporáneos. Su trayectoria está estrechamente vinculada, tal y como ha informado el Ayuntamiento, a la restauración de monumentos como la Aljafería, la Alhambra o la Seo de Zaragoza.

La delegada ha señalado que la exposición permite recorrer siglos de historia a través de un diálogo entre tradición y modernidad, en el que la cerámica se convierte en un puente cultural que une territorios, memorias y formas de entender la belleza. Asimismo, ha enmarcado que desde el Área de Turismo y Cultura se sigue apostando por apoyar la creación artesanal y contemporánea, consolidando espacios como el Centro de Cerámica de Triana como referentes para la divulgación, la investigación y la exhibición del arte cerámico español.

