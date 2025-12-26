El Ayuntamiento de Sevilla inicia las obras de reajardinamiento de la Avenida de San Jerónimo

Archivo - Obras de un centenar de árboles "decrépitos" en la mediana de Torneo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este viernes las obras de la tercera fase del reajardinamiento de las avenidas de Torneo, Concejal Jiménez Becerril y Avenida de San Jerónimo. Comenzando por la mediana de la Avenida de San Jerónimo, entre la glorieta Olímpica y la glorieta de los Ferroviarios.

La intervención, con un presupuesto de 177.013,37 euros, se desarrolla sobre una mediana de 710 metros de longitud y cuenta con un plazo de ejecución aproximado de dos meses.

Según una nota remitida por el Consistorio, la actuación incluye la plantación de 70 nuevos árboles, lo que permitirá incrementar el número de ejemplares existentes en un 12% y reforzar la estructura verde de este eje viario.

Las nuevas plantaciones se realizarán mayoritariamente con Ligustrum lucidum 'tricolor', una especie seleccionada por los técnicos municipales por "su resistencia, su buen comportamiento en alineaciones urbanas y su adecuada adaptación al espacio disponible". Esta renovación permitirá contar con un arbolado "más equilibrado, con mejores condiciones de desarrollo y mayor capacidad para aportar sombra, confort ambiental y continuidad paisajística".

El Ayuntamiento ha indicado que la mediana contará con nuevos macizos ornamentales que sustituirán la vegetación desordenada existente. Estos macizos estarán formados por Strelitzias y palmitos (Chamaerops humilis), una palmera de pequeño porte integrada como arbusto ornamental, especialmente resistente y adecuada para medianas urbanas.

La actuación incluye la modernización completa del sistema de riego. El sistema permite ajustar los aportes de agua a las necesidades de cada especie, "reducir pérdidas, optimizar el consumo de agua y mejorar de forma significativa la supervivencia de las nuevas plantaciones". Asimismo, se renueva el acolchado de la mediana, muy degradado por el paso del tiempo.

El Consistorio también ha indicado que el antiguo recubrimiento de piedra se sustituye por una combinación de pavimentos blandos y duros, nuevo árido decorativo y láminas permeables de protección del suelo, que evitan la proliferación de vegetación espontánea y ayudan a conservar la humedad. Del mismo modo de aportará nueva tierra vegetal.

Las obras de la Avenida de San Jerónimo suponen la continuación de las actuaciones ya iniciadas en las avenidas de Torneo y Concejal Jiménez Becerril y se integran en el plan municipal de recuperación de medianas que el Ayuntamiento está desarrollando en los principales ejes de la ciudad, con una inversión global superior a 1,8 millones de euros.

Dentro de este programa ya se encuentran en ejecución las obras en la mediana de Torneo y en la avenida Concejal Jiménez Becerril, y se han iniciado las actuaciones en la avenida de Jerez, además de continuar los trabajos en la avenida de Kansas City.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que este plan "responde a una forma de entender la ciudad, recuperando las medianas como auténticos espacios verdes, sostenibles y bien cuidados, y no como elementos residuales". En este sentido, ha subrayado que "no se trata de actuaciones aisladas, sino de un proyecto global que mejora la imagen de Sevilla, refuerza la calidad ambiental de los barrios y apuesta por un arbolado más seguro, eficiente y preparado para durar".