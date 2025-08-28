El Ayuntamiento de Sevilla inicia obras de saneamiento en Recaredo con cinco semanas de trabajos y 54.719 euros de coste

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha iniciado los trabajos de renovación de un tramo de la red de saneamiento en la calle Recaredo, concretamente el comprendido entre la Plaza Carmen Benítez y la calle San Alonso de Orozco, como parte de las actuaciones de conservación programadas por la empresa municipal de aguas. El plazo estimado de ejecución de las obras es de cinco semanas y cuentan con un presupuesto total de 54.719,65 euros (más IVA).

Según ha informado el Consistorio en una nota, con las obras en Recaredo, son casi una decena de obras las que Emasesa acomete actualmente en la ciudad --como las de Pagés del Corro, Méndez Núñez, Dueñas, Teodosio, o calle Porvenir-- con una inversión que supera los 14,8 millones de euros.

En este contexto, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que estos trabajos tienen como objetivo "mejorar la eficiencia del sistema de saneamiento y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo". Por ello "se siguen realizando actuaciones en calles de la ciudad como en Recaredo para mejorar así la calidad de vida de todos los vecinos", ha añadido el edil.

De la Rosa ha detallado que dicha intervención "contempla la sustitución de 70 metros de tubería de gres de 300 milímetros de diámetro, la instalación de ocho acometidas domiciliarias, dos pozos de registro y dos imbornales de dimensiones 0,60 por 0,30 metros".

Asimismo, la pavimentación se realizará con aglomerado asfáltico sobre hormigón en la calzada y losa hidráulica en los acerados, "respetando las características urbanas de la zona".

Finalmente, durante el desarrollo de los trabajos se producirán cortes de tráfico en el tramo afectado de la calle Recaredo, que durarán aproximadamente unas tres semanas. Mientras se mantengan estos cortes, las líneas 1, C4, A1 y A8 de Tussam modificarán sus recorridos suprimiéndose las paradas de las líneas existentes en dicha calle con sentido Puerta Osario.