El Ayuntamiento de Sevilla instala toldos en la parada de taxis del hospital Virgen del Rocío

Toldos instalados en la parada de taxi del Hospital Virgen del Rocío - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Movilidad, ha instalado toldos para dar sombra a la parada de taxis del Hospital Universitario Virgen del Rocío, situada en la calle Torcuato Luca de Tena.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha destacado que "con esta medida atendemos una demanda histórica de los taxistas de la ciudad que venían reclamando esta medida para paliar los efectos del calor en verano".

Por ello, Pimentel ha señalado que "desde ahora", esta parada, "una de las que más tránsito de usuarios y profesionales tiene de toda la ciudad", contará con esta nueva medida que estudiarán trasladar a otras paradas de la ciudad, "siempre que sea posible".