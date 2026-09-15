El Ayuntamiento de Sevilla pagará con fondos propios el modificado del tranvibús que "no retrasará" su puesta en marcha

Archivo - Las zonas del centro de Sevilla de la Campana y Martín Villa, cortadas al tráfico por el inicio de las obras del tranvibús. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha aclarado que el nuevo modificado de las obras del tranvibús, elaborado para incorporar elementos no previstos en el proyecto original, "no afecta a los fondos europeos, ya que se va a pagar con fondos propios del Ayuntamiento, ni al plazo previsto para la puesta en servicio del sistema". "Se van a ejecutar estas obras sin mayor complicación", ha señalado Pimentel, quien ha precisado que el modificado continúa en tramitación administrativa y aún debe ser autorizado por la Intervención y la Secretaría General del Ayuntamiento.

Pimentel se ha pronunciado así después de que el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón, criticara la "continua improvisación" del alcalde, José Luis Sanz, en relación con las obras del tranvibús. El edil socialista ha cuestionado el nuevo modificado, que contempla un sobrecoste de 1,4 millones de euros para incorporar actuaciones no previstas inicialmente, entre ellas un corredor verde entre José Laguillo y la calle Imagen. La modificación se produce a escasas semanas de la puesta en marcha del tranvibús, prevista para el 28 de septiembre.

Frente a estas críticas, el delegado de Movilidad ha defendido que las obras "están terminadas", aunque aún queda pendiente "el remate" del mobiliario. Según ha explicado, estas actuaciones "no forman parte del proyecto como tal", sino que son mejoras adicionales sobre el trazado, pero ha recalcado que "hay que garantizar el acceso a la Plaza del Duque".

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento ha optado por "mejorar el entorno" mediante actuaciones en las calles en las que se ha trabajado. No obstante, ha subrayado que lo fundamental es que "el viario esté preparado" y, sobre todo, que "el sistema de semáforos esté preparado para que acceda el tranvibús a la Plaza del Duque".

Por último, Pimentel ha insistido en que este tipo de modificaciones son habituales durante la ejecución de una obra. "Esto pasa en todas las obras", ha afirmado, en referencia a los denominados precios contradictorios, que permiten incorporar actuaciones no contempladas inicialmente cuando se considera que mejoran el entorno. En este caso, ha defendido que las nuevas actuaciones contribuyen a mejorar "el entorno, el acceso peatonal y también la comodidad para los viajeros del tranvibús y para los peatones".