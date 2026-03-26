El Ayuntamiento de Sevilla pide al PSOE "no generar incertidumbre" tras las críticas por la seguridad en Semana Santa

Archivo - El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Sevilla, a través de su portavoz Juan Bueno, ha lamentado las declaraciones del portavoz socialista, Antonio Muñoz, en las que ha criticado la "falta de planificación" del Consistorio por las obras en el centro y los posibles problemas de seguridad al respecto.

"Señor Muñoz, le pedimos responsabilidad. Quien ha sido alcalde de Sevilla debería contribuir a la tranquilidad y al buen desarrollo de la fiesta más importante de nuestro calendario, en lugar de lanzar amenazas veladas y generar incertidumbre entre sevillanos y visitantes", ha afirmado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno.

Asimismo, Juan Bueno ha recordado al portavoz socialista que "el Gobierno de José Luis Sanz está ejecutando numerosas obras en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el Casco Antiguo, actuaciones que el anterior gobierno socialista no impulsó o no supo llevar a cabo. Se trata de intervenciones complejas, necesarias y de larga duración, por lo que resulta inevitable que algunas coincidan con eventos de gran relevancia como la Semana Santa".

En esta línea, Bueno ha señalado que "sorprende que el señor Muñoz olvide que en 2022, bajo gobierno socialista, hermandades como las del Cerro y el Sol tuvieron que modificar sus recorridos debido a obras en San Francisco Javier, llegando incluso a plantearse soluciones similares a las que hoy critica".

El portavoz se ha mostrado "sorprendido" también por otro asunto que "ahora le preocupa al señor Muñoz que nazarenos y costaleros transiten por adoquines".

"Esta afirmación evidencia su profundo desconocimiento de la Semana Santa de Sevilla y de la propia fisonomía de la ciudad, donde el adoquinado forma parte habitual del recorrido de las hermandades desde hace generaciones. Son numerosas las calles de la ciudad por las que discurren pasos y nazarenos sobre este tipo de pavimento con total normalidad, sin que ello haya supuesto nunca un problema para el desarrollo de nuestra tradición", ha subrayado.

Por todo ello, Bueno ha pedido al PSOE "respeto, primero a los sevillanos, generando un alarmismo injustificado; en segundo lugar a las hermandades, que debería dejar de usarlas para su juego político; y en tercer lugar a los técnicos, funcionarios, agentes de seguridad y operarios municipales que llevan, en muchos casos, décadas de experiencia a sus espaldas en la organización y despliegue del dispositivo de Semana Santa".

"Desde el Ayuntamiento se está trabajando de manera coordinada entre las áreas implicadas para garantizar que todos los elementos provisionales, incluidos los cajones de obra, no supongan ningún riesgo. Además, se están integrando visualmente mediante revestimientos con imágenes cofrades y motivos de la ciudad, contribuyendo así a mantener una imagen cuidada durante estas fechas", ha remarcado Bueno.

"La Semana Santa de Sevilla volverá a ser, un año más, un éxito rotundo, fruto del compromiso y la coordinación de todas las áreas y administraciones implicadas. En ello está trabajando intensamente este equipo de gobierno, garantizando la seguridad, dando cumplimento al plan aprobado por todas las administraciones, el buen desarrollo de las procesiones y la mejor imagen posible de la ciudad para sevillanos y visitantes", ha concluido el portavoz municipal.