El Ayuntamiento de Sevilla presenta la audición del 'Miserere' de Eslava el 21 de marzo en la Catedral

Presentación de la adución del 'Miserere' de Eslava en la Catedral de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes la tradicional audición del 'Miserere' de Eslava que tendrá lugar en el altar del Jubileo de la Catedral de Sevilla el sábado 21 de marzo, a las 21,00 horas, y que este año vuelve a tener un aforo de 1.700 localidades.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se trata de una nueva edición de la tradicional audición del 'Miserere' de Hilarión Eslava, que desde 1959 interpreta el Coro y Orquesta de la Asociación Coral de Sevilla de forma ininterrumpida.

La dirección correrá a cargo de Jesús Becerra; sevillano y licenciado superior en Dirección de Orquesta y Coro, que ha dirigido en casi una veintena de ocasiones la interpretación de esta partitura, siendo considerado como el máximo experto de la obra de Hilarión Eslava.

Asimismo, participarán el tenor Héctor Sandoval, el contratenor Miguel Ángel Hernández y el bajo Gregorio García. También contará con los niños tiples Laura López y Javi Blázquez, pertenecientes a la Escolanía Domus Carmina.

"La interpretación del 'Miserere' formaba parte de los grandes fastos de la liturgia de Semana Santa en la Catedral, y se interpretaban en el oficio de coro del Miércoles Santo, con gran popularidad entre el pueblo sevillano que abarrotaba las naves del templo" ha referido en su presentación el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

En palabras de Alés, "ha pasado por muchas épocas, algunas exitosas y otras menos, pero el tiempo volvió a poner esta obra musical religiosa en el sitio que le corresponde y el Ayuntamiento un año más, organiza junto al cabildo catedral la interpretación del 'Miserere', patrimonio musical sevillano".

"Este año volvemos a tener 1700 localidades en el aforo de esta audición, dada la importancia y la enorme acogida que tiene entre los sevillanos el tradicional Miserere" ha resaltado el edil.

"Cuando se acerca la Semana Santa, el 'Miserere' constituye un acontecimiento musical de primer orden en nuestra ciudad, de tal manera, que en el imaginario colectivo ya no se concibe la Semana Mayor sin el concierto previo del Miserere en la Catedral de Sevilla, de ahí la apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por esta celebración" ha finalizado el capitular.

El Miserere está compuesto por el sacerdote y músico Miguel Hilarión Eslava y Elizondo, nacido el 21 de octubre de 1807, en Burlada, una pequeña pedanía del Valle de Egüés cercana a Pamplona. Único hijo varón de una familia de posición económica holgada, que poseía un talento especial y al cual le proporcionaron una educación esmerada.

A los 9 años ya formaba parte del coro de la catedral de Pamplona, donde tenía por maestro a Mateo Giménez; a los diecisiete pasó a ser violinista de la misma catedral y tiempo después se desplazó hasta la ciudad riojana de Calahorra donde prosiguió con su aprendizaje. Su carrera ascendente continuó en la catedral de Burgo de Osma (Soria), donde fue maestro de capilla entre 1828 y 1832, año en que pasó a ocupar el mismo puesto en la catedral de Sevilla, con apenas 25 años.

En 1833, estando en Sevilla, Eslava se ordenó sacerdote. En ese mismo año compuso su primer Miserere, que se estrenó sin especial relevancia, y dos años después, en 1835, compuso el Miserere que ha pasado al patrimonio histórico de la ciudad.