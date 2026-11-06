El Ayuntamiento de Sevilla reabre la nueva rotonda en Tablada para conectar el Puerto y San Juan Pablo II

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto la nueva glorieta en la intersección de las calles José Delgado Brackenbury y Maestranza Aérea, una actuación que ha supuesto una "mejora integral" de la movilidad en el entorno del barrio de Tablada y en los acceso - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto la nueva glorieta en la intersección de las calles José Delgado Brackenbury y Maestranza Aérea, una actuación que ha supuesto una "mejora integral" de la movilidad en el entorno del barrio de Tablada y en los accesos a la zona portuaria.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta nueva infraestructura ha sustituido a la actual configuración del cruce y permitirá realizar movimientos que hasta ahora estaban limitados, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la conexión tanto de los vecinos de Tablada como de los vehículos que circulan hacia y desde las instalaciones portuarias e industriales de la zona, así como al entorno del gran hipermercado que se sitúa en dicha intersección y que maneja un importante tráfico de entrada y salida.

En este sentido, el delegado del distrito Los Remedios, Manuel Alés, ha señalado que "esta es una actuación muy esperada y una reclamación histórica de los vecinos de Tablada". "Con esta nueva glorieta vamos a mejorar por completo la movilidad de este entorno, facilitando las entradas y salidas del barrio y mejorando también la conexión con el Puerto y con el resto de la ciudad", ha añadido.

"Hemos eliminado una situación que obligaba a realizar recorridos más largos de los necesarios y dando una solución definitiva a un punto estratégico para la movilidad de Tablada. Esta nueva glorieta permite ordenar mejor el tráfico, facilitar todos los movimientos y mejorar la accesibilidad de los vecinos", ha argumentado Alés.

La actuación, que finalizará de manera definitiva en las próximas semanas con la instalación de nuevas farolas y equipamientos necesarios, ha consistido en la construcción de una nueva glorieta de cuatro accesos, adaptada también a la circulación de vehículos pesados, una circunstancia especialmente relevante por la proximidad y actividad del Puerto de Sevilla y de las zonas industriales del entorno.

Además, las obras han incluido la adecuación de los viales de acceso, la renovación de los pavimentos y la señalización, la adaptación del drenaje y una preinstalación para una posible futura regulación semafórica.