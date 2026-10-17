El Ayuntamiento de Sevilla reasfalta Sierra Vicaria, una de las principales vías de entrada y salida al Tiro de Línea

Reasfaltado de Sierra Vicaria, una de las vías de entrada y salida al barrio hispalens e de Tiro de Línea. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla está acometiendo durante el mes de octubre obras de renovación del pavimento en ocho calles del Porvenir, el Tiro de Línea y Bami con una inversión total de 355.000 euros. Las actuaciones se llevarán a cabo en las calles Sierra Vicaria, Castillo Baños de la Encina, Castillo de Constantina, Brasil, Santa Rosa, Río de la Plata, Párroco Carlos Rodríguez Baena y Malvaloca.

Según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha destacado la importancia de estas actuaciones, "fundamentales para ofrecer mayor seguridad al tráfico rodado y, al mismo tiempo, mejorar la estética de nuestra ciudad. Seguimos trabajando en cada distrito, barrio a barrio, para mejorar la calidad de vida de los sevillanos".

En este sentido, el Ayuntamiento ha finalizado el reasfaltado de la calle Sierra Vicaria, una arteria interior "fundamental" del barrio del Tiro de Línea que conforma la entrada y salida sur de este barrio y por la que pasan cientos de vehículos al día. En este sentido, de la Rosa ha señalado que "gracias a esta intervención damos seguridad vial a esta vía principal del barrio que une la Ronda del Tamarguillo y pasa por el parque Felipe II, la parroquia de San Juan de Ávila y la plaza de abastos".

Tras la finalización de los trabajos en la calle Sierra Vicaria, que arrancaron el lunes, 5 de octubre, las tareas de renovación del pavimento se trasladarán a Castillo Baños de la Encina, entre el 15 y el 18 de octubre, y a Castillo de Constantina, donde se iniciarán el 17 y finalizarán el día 18.

Por último, los reasfaltados en Párroco Carlos Rodríguez Baena y Malvaloca darán comienzo el próximo jueves, 22 de octubre, para lo que será necesario el corte total de estas vías, en horario de 7,00 a 19,00 horas, hasta el 5 de noviembre.

Desde el pasado 15 de octubre también se están llevando a cabo las labores de reasfaltado en la calle Brasil, Santa Rosa y Río de la Plata que tienen prevista su finalización en torno al día 29; vías que también permanecen cortada al tráfico en horario de 7,00 a 19,00 horas.