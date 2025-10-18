El Ayuntamiento de Sevilla renueva la instalación de redes en la calle Aponte, aledaña a la Plaza del Duque

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y la Gerencia de Urbanismo, está acometiendo obras de renovación en la red de saneamiento de la calle Aponte, en el Casco Antiguo. Esta céntrica vía que une la calle Trajano con la Plaza de la Concordia, cuenta con una superficie de 422 metros cuadrados cuyo pavimento será renovado tras los trabajos de sustitución de tuberías pasando del asfalto al adoquín de Gerena.

El consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado ha destacado que "además de garantizar un correcto funcionamiento de los servicios públicos, esta actuación se suma a la línea que ha desarrollado ya el gobierno municipal en calles como Murillo, Zaragoza, Cuesta del Rosario o Pasaje de Valvanera y a las que muy pronto le seguirán también Teodosio, Sor Ángela de la Cruz, Dueñas o Méndez Núñez, con un diseño que combina "funcionalidad, estética y respeto por el entorno histórico", según ha destacado el Consistorio en una nota.

La obra, que cuenta con un presupuesto de 60.750,03 euros, tiene una duración de ocho semanas y consistirá en la renovación de 61 metros de tubería y posterior repavimentación de la calle que mantendrá la banda de aparcamiento con la que cuenta en la actualidad; se trata de una actuación que no conlleva afección ni corte al suministro.

"Sabemos que las obras pueden generar molestias a vecinos y tráfico rodado, pero el resultado merecerá la pena. Esta calle presentaba un pavimento muy deteriorado, con cantidad de cráteres, y, a la finalización de dichas obras, quedará completamente renovada con un adoquinado que devolverá la estética que merece el centro de la ciudad por su importancia histórica", ha concluido el edil.