El Ayuntamiento de Sevilla renueva la zona de infantil y la pista deportiva del colegio Juan Ramón Jiménez

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha concluido las obras de mejora en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan Ramón Jiménez, en la barriada del Carmen del distrito de Triana, que han comprendido la renovación de la zona de infantil, con la instalación de césped artificial, toldos de sombra, bancos y la reurbanización del patio, y la reforma de la pista deportiva principal del centro.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, los trabajos en el centro, enmarcados en la "puesta a punto" de los colegios públicos de Sevilla, han contado con una inversión de casi 100.000 euros.

Del total de la financiación, 47.364,21 euros han sido destinados a la instalación de césped artificial, zonas de sombra, bancos y la reurbanización completa del patio, mientras que la renovación de la pista deportiva principal del centro ha contado con un presupuesto superior a los 50.000 euros.

Respecto a la intervención en el patio infantil, se ha creado una nueva zona de juegos con sombra. Antes de la actuación, el espacio contaba "con varios espacios y pavimentos, uno con césped artificial para juegos infantiles, otro con pavimento elástico y un arenero, estando la mayor parte del patio pavimentado a base de adoquín de hormigón y el resto mediante hormigón rugoso y baldosa hidráulica", según ha descrito el Ayuntamiento.

La intervención ha consistido en la instalación de césped artificial en la superficie principal y la colocación de dos bancos para "facilitar el seguimiento del alumnado por parte del profesorado". Asimismo, se han demolido las gradas situadas en el centro del patio, que "dificultaban su uso", tal y como ha asegurado la institución municipal.

La delegada de Educación, Juventud y Edificios Municipales y Distrito Sur, Blanca Gastalver, ha destacado que la actuación se ha completado con la "sustitución de tres paños del cerramiento metálico" del lateral oeste del patio, "dañados por la caída de ramas", así como con el repintado de las barandillas de la rampa de acceso al recinto infantil.

En este sentido, Gastalver ha señalado que "61 colegios públicos de Sevilla han estado o están en obras durante el verano", con "casi 5 millones de euros actualmente en ejecución en cerca de 50 centros".

Además, según ha concretado la delegada, hay "más de 4,1 millones en tramitación", "1,7 millones en proyectos en redacción y 2,5 millones activos en el contrato de mantenimiento", a los que se suman "2 millones en actuaciones complementarias".

Ha subrayado que estas cifras se añaden a los "5,4 millones de euros invertidos desde 2023 en más de 60 colegios de la ciudad", con obras que en algunos casos no se ejecutaron en el anterior mandato, según ha argumentado Gastalver, y otras que se "retrasaron" hasta la aprobación de los presupuestos de 2024.

Por otro lado, Gastalver ha asegurado que durante el mandato del actual gobierno municipal "se van a realizar actuaciones en prácticamente los 103 centros escolares de Sevilla, priorizando las obras de primera necesidad".

También ha destacado que el contrato de mantenimiento de los colegios públicos asciende actualmente a 2,5 millones de euros, frente a los 300.000 euros de la etapa anterior. A esta cantidad "se suman otros 2 millones destinados a diferentes actuaciones de mantenimiento, entre ellas las instalaciones adiabáticas y la jardinería".

Por último, la delegada ha afirmado que el contrato de desbroce de los centros educativos ha pasado "de 200.000 a 600.000 euros" y que se ha implantado "un servicio de apoyo técnico para reforzar la seguridad y mejorar el control de las obras en los colegios, con una inversión cercana a los 900.000 euros en dos años".