Ayuntamiento de Sevilla reprocha a PP "declaraciones falsas" y le pide "convencer a los suyos" con la ley de capitalidad

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno municipal, Juan Manuel Flores, ha lamentado este domingo la política de "declaraciones falsas" por parte del Partido Popular que, sin aportar siquiera un solo dato, una estadística o un ranking, dice que Sevilla ha perdido peso con respecto a otras ciudades españolas y andaluzas.

"Son declaraciones lanzadas al tuntún por un partido que en días pasados dio una vergonzosa muestra de no conocer cómo es la economía de la propia ciudad. De un partido que aspira a ser gobierno, se requiere al menos rigor y no afirmaciones sin argumentos", ha afirmado Flores, según una nota del Ayuntamiento.

Flores ha pedido además al PP local que aclare si de tanto mirarse en la ciudad de Málaga, ha terminado por asumir la tesis de su alcalde para que Sevilla no tenga una ley de capitalidad como le corresponde por ser la capital de Andalucía.

"Estaría bien que, por una vez, el PP trabajara por su ciudad y tratara de convencer a los suyos, tanto dentro del partido como en la Junta de Andalucía, sobre la ley de capitalidad, tal y como tienen tras grandes ciudades de España que son grandes urbes metropolitanas como lo es Sevilla. De esta forma, se podría complementar con recursos adicionales el avance y la modernización de nuestra ciudad y una mejor prestación de los servicios públicos", ha abundado.

"Se requiere de un marco de coordinación y colaboración entre todas las instituciones, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía para esa ley de capitalidad con la que Sevilla tendría un régimen especial como lo tienen las grandes capitales de España", ha argumentado el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha explicado que el alcalde, Antonio Muñoz, ya se ha dirigido a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, "para conformar un grupo de trabajo, y aspira a tratar este mismo asunto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la reunión solicitada tras el verano".

"Esperemos que el PP de Sevilla no torpedee esta iniciativa que parte del acuerdo unánime de los grupos en el Pleno municipal y con la que el alcalde acude con la máxima voluntad de colaboración institucional", ha explicado Flores.

Flores ha reiterado, ante las declaraciones del PP, que la ampliación del Metrocentro y la construcción del corredor verde asociado suponen una auténtica transformación para el barrio de Nervión y para el conjunto de la movilidad en la ciudad y un impulso a las políticas medioambientales.

"EL PP NO SABE QUÉ QUIERE PARA SEVILLA"

"En este proyecto de ciudad, son preocupantes las idas y venidas del PP, evidencia de que es un partido que no se aclara y que no tiene modelo de ciudad. No sabe qué quiere para Sevilla", ha afirmado.

La prolongación del Metrocentro hasta Santa Justa es la primera de las actuaciones para la conformación de la red de alta capacidad de transporte público de Sevilla recogida en el PMUS.

Con la llegada del metro ligero hasta la estación de ferrocarril comenzará el proceso de implantación de un nuevo intercambiador modal en la ciudad, que, junto con las actuaciones previstas para la red de Tranvibuses en la zona Este-Torreblanca y hasta la Campana, y el traslado de terminales de líneas de Tussam permitirá recuperar la plaza de Ponce de León y avanzar en la paulatina mejora de la calidad ambiental y paisajística del Casco Antiguo.

Y todo ello enlazado con la futura conexión ferroviaria entre Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla y la ampliación de las líneas del Metro de Sevilla.

El portavoz del Ayuntamiento ha lamentado el "desprecio" con el que el PP trata al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca cuando se refiere al proyecto de Tranvibús para su conexión en transporte ecológico con la Estación de Santa Justa y el Centro de la ciudad.

"Es una alternativa rápida, idónea y medioambientalmente sostenible a la espera del proyecto de la Línea 2 de Metro que se diseñe por parte de la Junta de Andalucía, cuyos plazos aún no ha despejado y ante el que mantendremos la misma lealtad y espíritu de colaboración que demostramos con la Línea 3", ha abundado.

El portavoz municipal ha indicado que "ojalá tuviera el PP local la misma lealtad institucional y, a la vez, el mismo espíritu reivindicativo ante todas las administraciones públicas que demuestra el alcalde de Sevilla a la hora de buscar acuerdos por el interés de la ciudad".