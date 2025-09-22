Bajan un 37,5% los fallecidos en las carreteras de Sevilla en 2025: "Hablamos de cifras muy altas que exigen atención"

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha registrado un descenso del 37,5% en los fallecidos por siniestralidad interurbana en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025 frente al mismo periodo de 2024. El subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, ha valorado estos datos afirmando que "este descenso se produce pese a que se están registrando máximos históricos en el volumen de desplazamientos de largo recorrido", aunque "hablamos todavía de cifras muy altas y que exigen nuestra máxima atención".

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, esta es "la mejor cifra de Andalucía" donde Sevilla acumula el 13,6% de los fallecidos en al Comunidad. Desde inicio de año, se han contabilizado 18 siniestros mortales, con 20 fallecidos.

"Esta lamentable siniestralidad se ha producido durante el máximo histórico de desplazamientos de largo recorrido tanto en Sevilla como en el conjunto de Andalucía", ha explicado el subdelegado del Gobierno, en relación a las cifras de descensos, que se han producido en un periodo en el que solo en la provincia de Sevilla se registraron más de 18,25 millones de desplazamientos de largo recorrido.

De esta manera, el 55% de los fallecimientos se produjeron en vías de alta capacidad (autopistas y autovías), mientras que el 45% restante tuvo lugar en carreteras convencionales.

En cuanto a los factores concurrentes en los siniestros mortales contabilizados este año, el 30,7% sucedieron a causa de infringir la normativa, como el caso de adelantamientos indebidos, maniobras incorrectas o por no respetar la distancia de seguridad, entre otros.

Por su parte, el 27,7% tuvieron su origen en distracciones. La velocidad se sitúa en el tercer lugar con un 10,7% en cuanto al motivo de los accidentes mortales, seguida de los factores externos, como estado del vehículo o la irrupción de un animal o peatón en calzada, con un 13,2%. El alcohol estaba presente en el 5,3% de los fallecidos, ha informado la Administración.

Del total de personas fallecidas, ocho de ellas eran motoristas, lo que supone un aumento del más del 60% respecto a 2024. En contraposición, se han reducido a cero las muertes de peatones, frente a las siete que se produjeron en el mismo período de 2024.

El resto de los fallecidos fueron ocho ocupantes de turismos, de una furgoneta, de un camión de más de 3.500 kg y de un camión de hasta 3.500 kg.

Además, la provincia continúa sin registrar fallecimientos de menores de 14 años desde el año 2023 en sus carreteras.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

Así, Toscano ha incidido en "la importancia de la labor formativa que se desarrolla a través de las jornadas de educación vial, cursos y actividades durante todo el año", así como "la labor de supervisión y de control que realiza a diario la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

En este sentido, Sevilla ha sido sede de varias actividades en educación vial que la DGT ha llevado a cabo durante el primer semestre del año. Entre estas "destaca" la formación de la Policía Local en los cursos de ingreso y de capacitación realizados en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía; las sesiones formativas a trabajadores del Centro de Inserción Social para formar a penados con delitos contra la seguridad vial; las jornadas de educación vial para CFGM técnico en emergencias sanitarias y la V Jornada de Educación Vial para las policías locales de la provincia de Sevilla.

Entre las medidas para la mejora de la seguridad en las carreteras de Sevilla de las que informa el citado comunicado, la DGT ha incluido en los últimos meses dos nuevos puntos de control de seguridad en la provincia como parte del plan de 122 dispositivos que se ha implementado en todo el país.

Otra de las novedades ha consistido en la puesta en marcha de un avisador ciclista en la A-8006 de Sevilla. Ambas iniciativas se suman a la labor de monitorización continua de incidencias que se lleva a cabo desde los Centros de Gestión del Tráfico con sede en Málaga y Sevilla.

Además, se extenderá al resto de provincias de Andalucía el proyecto piloto implementado en Sevilla y Huelva, "gracias al que se ha facilitado el intercambio de información entre los Institutos de Medicina Legal y las Jefaturas de Tráfico", ha informado la institución.