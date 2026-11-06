La banda Pixies celebrará sus 40 años de trayectoria en Sevilla con un concierto en el marco del Icónica

Archivo - El guitarrista de Pixies, Joey Santiago. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Pixies se incorporan al cartel de Icónica Occident Sevilla Fest 2027 y actuará el próximo 8 de julio al Festival, en el marco de la gira internacional Pixies 40, con la que celebra sus cuatro décadas de trayectoria.

Formados en Boston en 1986, Pixies se convirtieron en una de las bandas pioneras y más influyentes del rock alternativo. Desde sus primeros trabajos, el grupo desarrolló una identidad propia que encontró reconocimiento inicialmente en Reino Unido y que, con el tiempo, conquistó a públicos de todo el mundo.

Tras su separación en 1993, Pixies regresaron a los escenarios en 2004, protagonizando una reunión que confirmó su vigencia como una de las grandes bandas en directo del rock alternativo.

La gira Pixies 40 reúne a los miembros fundadores Black Francis, Joey Santiago y David Lovering junto a la bajista Emma Richardson para celebrar los 40 años de historia de la banda.