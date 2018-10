Beltrán Pérez teme que Espadas "pierda" para inversiones 47,7 millones por no ejecutarlos este año

Publicado 16/07/2018 15:46:53 CET

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha avisado este lunes de que el Consistorio corre el riesgo de "perder" para la inversión pública aproximadamente 47,7 millones de euros si el Gobierno local del socialista Juan Espadas no los invierte como tal antes de que acabe el año, recordando los "antecedentes" que pesan sobre el gabinete municipal en materia de ejecución presupuestaria.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha recordado que Espadas tiene pendiente de emplear los casi 18,9 millones de euros del préstamo bancario incluido en los presupuestos municipales de 2017, porque según avisa, el Ayuntamiento ha gastado "cero" euros de dicho préstamo pese a que se anunciaba que estaría destinado a inversiones.

Además, ha señalado la reciente suscripción de los préstamos por valor de 31,3 millones de euros incluidos en el presupuesto municipal de 2018, así como 19 millones de euros procedentes del excedente o superávit del presupuesto municipal de 2017, susceptibles de ser empleados en inversiones siempre que las mismas se atengan a la calificación de "financieramente sostenibles" estipulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas respecto al destino de los superávit de las administraciones.

Y es que la Ley 2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promulgada por el anterior Gobierno central del PP, regula que los excedentes presupuestarios anuales de las administraciones habrían de ser aplicados "a la reducción de endeudamiento neto", pero una disposición adicional a dicha norma permite que, en determinadas circunstancias, los excedentes presupuestarios sean aplicados en inversiones, siempre que las mismas se atengan al concepto de "financieramente sostenibles".

Finalmente, Beltrán Pérez ha señalado unos 28,7 millones de euros destinados a inversiones en los presupuestos municipales aprobados para este año, porque para ellos "las obligaciones han de estar reconocidas el 31 de diciembre, es decir con las obras finalizadas".

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Y es según el portavoz del PP, con el préstamo de 2017 aún pendiente de gastar, los populares intuyen de la ejecución del presupuesto de 2018, en el que se encuadran los préstamos por 31,3 millones de euros y las inversiones por 28,7 millones, es "muy escasa", toda vez que para aprovechar el dinero derivado del superávit presupuestario de 2017 "los contratos han de estar aprobados antes del 30 de noviembre de este año", para que el gasto de las partidas sea autorizado también en 2018.

"Eso no va a ocurrir y muchas de las inversiones que podrían realizarse van a perderse", ha augurado el portavoz del PP, señalando inejecuciones presupuestarias de años atrás. Y es que el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) respecto al proyecto presupuestario del Ayuntamiento hispalense y sus sociedades y organismos satélite para 2018 veía ya "imprescindible incrementar el nivel de ejecución, fundamentalmente en inversiones y trasferencias, que viene siendo muy bajo en ejercicios anteriores", según el documento oficial recogido por Europa Press.

"El año pasado no fue capaz de gastar 55 millones de los 89,4 que tenía", ha alertado, desgranando los "antecedentes" del Gobierno local del PSOE en materia de ejecución presupuestaria.

A tal efecto, ha expuesto que si bien los créditos de los préstamos "no se pierden y se van incorporando cada año", los 19 millones de euros procedentes del superávit presupuestario de 2017 y los 28,7 millones de euros presupuestados para inversiones este año, se pueden "perder con mucha probabilidad (para su aplicación en inversiones) si Espadas no cambia su manera de actuar" y no aplica el dinero a inversiones y medidas antes de que acabe el año.